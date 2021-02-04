西工区老旧厂区“华丽变身” 成为青年人创业乐园……

搭建教育云平台，未来可为每个学生生成一个精准的大数据“自画像”，真正实现因材施教……13日，洛阳京师睿道智能科技有限公司在位于西工区的洛阳智能科技产业园进入试运营。

搭建教育云平台，未来可为每个学生生成一个精准的大数据“自画像”，真正实现因材施教……13日，洛阳京师睿道智能科技有限公司在位于西工区的洛阳智能科技产业园进入试运营。

这是一个初创公司，50%以上的员工都是30岁以下的年轻人。办公场地拎包入住，房屋租金实行减免，政府还帮忙对接项目……提起入驻园区的感受，该公司负责人、“90后”南昊说，西工区政府的帮扶正是初创企业所需要的，帮到了心坎里。

如今，像这样初创企业，洛阳智能科技产业园已引进了多家，集聚了一批青年人才，“后浪”们在这里纷纷投身于创新创业的大潮中。

很难想象，这里曾是一片老旧厂房。今年4月，西工区对位于解放路与唐宫路交叉口的老旧厂房进行改建，整合盘活2.9万平方米闲置面积，建设集科技孵化、装备研发、技术转化等功能为一体的洛阳智能科技产业园。

该园区闹中取静，地理位置优越，出门不远就有公交站和地铁站，穿过一条街就能到繁华的商业街区，周边吃、住、行等十分便利，更好满足青年的创业、生活需求。

4月，大鱼视觉技术(河南)有限公司(下称大鱼视觉)成为首批进驻园区的企业。这是一家致力于精密检测技术的高科技产业，引进的青年人才来自全国各地，员工的平均年龄只有32岁。

走进大鱼视觉车间，研发人员正对近期即将投产的产品进行测试。企业总经理陈瑞霖介绍，以往对液晶屏、第三代半导体等材料进行质量检测，人工操作须5分钟左右。如今，通过大鱼视觉自主研发的检测设备，平均3至4秒就能完成自动化在线检测，大大提高了检测效率。其产品可替代进口设备，性能国内领先，企业年销售额一直保持50%以上的增长速度。

快速发展的企业引来青年人才的关注。今年28岁的徐亚光从日本留学后毅然返回国内，成为该公司的一名研发人员。“技术领先、市场广阔、园区环境好，来这儿工作有前途、干劲满满。”徐亚光说。

培育创新沃土，引来人才活水。如今，在洛阳智能科技产业园，已形成园区吸引企业入驻、企业吸引青年人才的良性循环，园区是其中最关键的一环。

“随着园区建设的不断完善以及园区环境、创新服务平台的日益成熟，园区的辐射带动、集聚效益将越来越明显。”西工区商务局相关负责人表示，西工区将把该园区打造成创新型企业发展的“加速器”，吸引更多青年人来这里创新创业，培育更多创新型产业，为推动以创新引领发展、建设青年友好型城市贡献更多力量。(记者 孙小蕊 见习记者 谢娜娜 通讯员 吴言 文/图)