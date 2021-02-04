把文化送到家门口，洛龙区流动文化服务车来啦！

13日，洛龙区图书馆文化服务车驶入关林街道通达社区下辖住宅小区内，将100余本杂志图书赠送给社区养老服务中心的老人们。一旁的活动室内，图书管理员李春慧正在带领辖区幼儿和家长共同进行绘本阅读和手工制作。

13日，洛龙区图书馆文化服务车驶入关林街道通达社区下辖住宅小区内，将100余本杂志图书赠送给社区养老服务中心的老人们。一旁的活动室内，图书管理员李春慧正在带领辖区幼儿和家长共同进行绘本阅读和手工制作。

近日，洛龙区图书馆“2021年图书流动服务进基层”活动启动，满载着各类图书的流动文化服务车穿梭城区区的大街小巷，把书籍与各类文化活动送到百姓家门口。

据了解，“2021年图书流动服务进基层”活动将持续至今年年底，图书馆工作人员将在调研辖区各街道社区、重点企业等文化需求、居民构成特点的基础上，进行图书捐赠、借阅等服务，并带领辖区居民开展包含阅读交流、知识讲座、儿童手工等文化活动，丰富辖区居民精神文化生活。

洛龙区图书馆相关工作人员表示，随后将持续充分发挥图书馆职能优势，了解群众的文化需求，细化服务方向，以流动服务车为载体，打造随处可见的流动图书馆，激发群众阅读热情，让“书香”沁润城市。(记者 李冰 通讯员 姚嘉慧 文/图)