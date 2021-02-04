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“救援102小时”，他和队友安全转移超500名灾区群众【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 19:32

　　13日13时，洛阳神鹰救援队瀍河大队队长史宝国回到洛阳。此时的他，刚刚结束在山西运城新绛县的“救援102小时”。

　　“眼中是热泪，心中有热血！”回想起这些天在山西新绛县救援时的见闻，史宝国颤抖着说，每当灾难来临，中国人民万众一心、众志成城的精神头，让每个人振奋、感动。

　　救援面临降雨、低温双重考验，“洪水不退，我们不归”

　　10月7日下午，山西新绛县汾河段河堤发生决口。8日晚，洛阳神鹰救援队瀍河大队紧急集结23名队员，带着救援车、冲锋舟等设备紧急奔赴灾区。史宝国就在其中。

　　“新绛县老城区的受灾比较严重，情况和当时的新乡卫辉很像，但这次救援难度更大，因为还面临低温考验。”回忆起刚到灾区的情形，史宝国介绍，汾河从新绛县中间穿过，将新绛分为新城区和老城区，老城区地势较低，大面积的村庄被淹，受灾群众家园被毁。

　　保障群众生命安全是救援的第一任务。从到达灾区，史宝国和队员们就开始了受灾群众的搜索和安全转移工作。截至救援工作结束前，神鹰救援队共帮助超过500名灾区群众安全转移。

　　“洪水不退，我们不归。”史宝国说，这是每一名救援队员的誓言，也是“牛肉汤”对“刀削面”的承诺。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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