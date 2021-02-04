今天我来陪你，用爱填满空巢老人的心

“今天让我来陪你！”洛阳日报报业集团所属媒体联合阿里巴巴正能量于8日发起重阳节空巢老人关爱计划，13日，洛报融媒记者跟随招募的志愿者及社区工作人员带着水果、牛奶、饮料、杯子等“爱心礼物”，走进5位空巢老人的家，陪他们共度重阳节并完成他们的小小心愿。

“今天让我来陪你！”洛阳日报报业集团所属媒体联合阿里巴巴正能量于8日发起重阳节空巢老人关爱计划，13日，洛报融媒记者跟随招募的志愿者及社区工作人员带着水果、牛奶、饮料、杯子等“爱心礼物”，走进5位空巢老人的家，陪他们共度重阳节并完成他们的小小心愿。

组建“红心乐队”，演唱会“点亮”老年生活

“阿姨，我们来陪您过节了。”听到敲门声，高秀玲赶紧开了门。“你们来了，快进来。”一开门，老人热情招呼道。得知陪她过重阳节的有带着乐器前来与他成立乐队的音乐爱好者，她激动地说：“你们太贴心了，那天见面只是随便说了我的心愿，今天就实现了。”

二胡、电子琴、乐谱……志愿者沈玉玲、张黑囤、何俊良麻利地把乐器在客厅摆放好，乐器就位，只等主唱高秀玲。

“这首歌应该用D调”“这句稍微高了点儿”“二胡从这里进”……虽是初次合作，几位志愿者与高秀玲经过几次磨合后，大家很快敲定了演奏曲目《骏马奔驰保边疆》，现场进行了一次演出。

几个音乐爱好者不仅志趣相投，还聊得来。当即，几个音乐爱好者成立了“红心乐队”，每周三定为活动时间，在附近广场开演唱会。

“高秀玲声音洪亮、乐感好，我们配合非常默契。”志愿者沈玉玲说。伴随着高秀玲悠扬的歌声，另外几位志愿者为高秀玲打扫房间、给植物浇水……

“骏马奔驰在辽阔的草原，钢枪紧握战刀亮闪闪……”屋内歌声悠扬，老人们脸上洋溢着幸福的笑容。