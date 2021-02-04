洛阳男子赴山西灾区做爱心餐 引起人民日报、新华社关注

13日，在山西省孝义市，一名操着洛阳口音的男子支起锅灶，为受灾群众和救援人员提供胡辣汤、油条等美食。此人名叫赵占胜，来自洛宁县，陕西、山西遭遇水灾以来，他带着锅碗瓢盆和食材前往一线，为大家做爱心餐、应急餐，其举动打动众多人，也引起人民日报、新华社等媒体关注。

13日，在山西省孝义市，一名操着洛阳口音的男子支起锅灶，为受灾群众和救援人员提供胡辣汤、油条等美食。此人名叫赵占胜，来自洛宁县，陕西、山西遭遇水灾以来，他带着锅碗瓢盆和食材前往一线，为大家做爱心餐、应急餐，其举动打动众多人，也引起人民日报、新华社等媒体关注。

大锅支在河堤上，200多人前来喝胡辣汤

13日中午，在山西省孝义市大孝堡镇东张庄村附近的河堤上，赵占胜与表哥张丰忠忙得汗珠顺着脸颊往下流，眼前一口大锅里的胡辣汤散发着香气。赵占胜一勺子下去，给就餐人员盛上满满一碗。“小心别烫着，吃完再来盛。”赵占胜提醒。

受降雨影响，东张庄村断水断电，2000多口人早已全部撤离。目前，村庄积水最深达3米多，不少房子还泡在水里，救援人员在河堤上抢险，赵占胜就把锅支在附近不远处。下午两点，原本满满一锅的胡辣汤见了底，桌子上的油条也一根不剩，他与表哥大致算了一下，共招待了200多名受灾群众和救援人员。

赵占胜说，胡辣汤里放了10斤牛肉，还有木耳、豆腐皮和金针菇，比街上卖的料还足，说着脸上露出微笑。他与表哥稍微喘口气，又埋头为晚饭做准备。