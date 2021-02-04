记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，经过全面普查、充分调研、专家论证、意见征询及社会公示等程序，洛阳市区第二批历史建筑名录正式公布，确定王城公园、青年宫等43处建筑为我市第二批历史建筑。

洛阳中原明珠广播电视塔

王城公园，始建于20世纪50年代，承载了洛阳几代人儿时和青春的记忆；

青年宫，老城区人气最旺的商圈之一，百姓休闲娱乐的热门“打卡”地；

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今日，记者从洛阳市自然资源和规划局获悉，经过全面普查、充分调研、专家论证、意见征询及社会公示等程序，洛阳市区第二批历史建筑名录正式公布，确定王城公园、青年宫等43处建筑为我市第二批历史建筑。

洛阳是国务院公布的首批历史文化名城。按照相关认定标准，洛阳的历史建筑分为传统历史建筑和现代历史建筑，2018年7月，经市政府批准，洛阳首批81处历史建筑名录对外公布，全部位于洛阳市东西南隅历史文化街区(老城片区)并得到系统保护。

“历史建筑是指经城市、县人民政府确定公布的具有一定保护价值，能够反映历史风貌和地方特色的建筑。”洛阳市自然资源和规划局相关负责人解释，历史建筑和文物保护单位及不可移动文物的建筑物、构筑物有一定区别，历史建筑能够反映历史风貌和地方特色，是未公布为文物保护单位，也未登记为不可移动文物的建筑物、构筑物，在城、镇、村历史发展演变历程中留存下来的重要历史载体。

按照国家相关部委确定的标准，具备以下4项条件之一的，未被公布为文物保护单位，也未被登记为不可移动文物的建筑物、构筑物等，可以确定为历史建筑。

●具有突出的历史文化价值：与重要历史事件、历史名人相关联，在城市发展与建设史上具有代表性，在某一行业发展史上具有代表性，具有纪念、教育等历史文化意义。

●具有较高的建筑艺术价值：反映一定时期的建筑设计风格，具有典型性；建筑样式与细节等具有一定的艺术特色和价值；反映所在地域或民族的建筑艺术特点；在城市或乡村一定地域内具有标志性或象征性，具有群体心理认同感；著名建筑师的代表作品。

●体现一定的科学技术价值：建筑材料、结构、施工技术反映当时的建筑工程技术和科技水平；建筑形体组合或空间布局在一定时期具有先进性。

●具有其他价值特色的建筑。

洛阳市自然资源和规划局相关负责人介绍，结合第二批历史建筑名录公布，我市各级相关单位将积极研究历史建筑的保护利用措施，加强对历史建筑保护管理的宣传，更好挖掘文化资源，共同做好洛阳历史建筑的保护工作。