洛阳74岁老人潘运通：坚持读报27年，晚报成了他的精神寄托

今天上午，在位于瀍河区塔东社区的潘运通家里，74岁的潘运通从一个牛皮纸信封里，小心翼翼地掏出27张《洛阳晚报》订报发票，又搬出两个大纸箱，里面满满当当装着他保存的《洛阳晚报》。接着，他饶有兴致地讲述了自己与晚报27年的故事。

今天上午，在位于瀍河区塔东社区的潘运通家里，74岁的潘运通从一个牛皮纸信封里，小心翼翼地掏出27张《洛阳晚报》订报发票，又搬出两个大纸箱，里面满满当当装着他保存的《洛阳晚报》。接着，他饶有兴致地讲述了自己与晚报27年的故事。

坚持读报27年，晚报成了他的精神寄托

从1994年《洛阳晚报》创刊至今，潘运通一直坚持订报、读报，完好保存了27年的订报发票。他说，看晚报，是他的一种精神寄托，而这些订报发票就是最好的见证。

潘运通不抽烟、不喝酒，也不爱下棋、不打麻将，每天就喜欢读书看报，读晚报早已成为他的一种习惯，“每天一拿到报纸，我会立刻翻看起来，经常在吃饭的时候也看，一天不看就觉得少点啥”。

2016年、2018年，晚报曾报道过潘运通的故事，而这几年，他对晚报的感情只增不减。

“每年晚报读者节，我都记得很清楚，几乎每年我都参加。”潘运通说，2016年晚报读者节上，他还获得“洛阳晚报忠实读者”荣誉。

他说，读报让他心胸开阔，人也变得开朗，他还能从报纸上学到新知识、新观点，丰富自己的精神生活。

全家共读晚报，好习惯需要继续传承

潘运通有两个儿子、一个女儿，一家人幸福和睦、其乐融融。他说，他能坚持27年订晚报，跟家人的大力支持分不开。“孩子们都很孝顺，儿媳妇也支持我，有时候专门给我订报，有时候工作忙，就把订报的钱塞给我。”

潘运通说，这些年，在他的带动下，他的儿子、儿媳、女儿和孙子都养成了读书看报的好习惯。

潘运通的大儿子潘海辉，经常看晚报健康周刊，一些实用的养生技巧、锻炼方法，潘海辉都会记下来，给父亲示范，并督促他每天练习。

“我孙子今年10岁，看到晚报教育周刊分享好的学习方法，我就会拿给孙子看。”潘运通说，慢慢地，他的孙子潘楒宇有了主动看报的习惯。

“爷爷，你快看，这是我同学写的作文”“爷爷，这是我们学校的老师”……每次听到孙子这样的话，潘运通的心里都乐开了花。

跟着晚报去逛，全家一起感受城市变化

潘运通说，他爱看晚报上关于市政建设的消息，看到城市日新月异的变化，他都有想要去实地参观的冲动。

“当年修建二广高速时，我经常骑着自行车去现场看，现在年纪大了，儿子主动开车带我们去看。”潘运通说，只要儿女们周末有时间，他们全家都会根据晚报上提供的信息，走出家门看立交、坐地铁，实地感受这座越来越现代的城市。

采访即将结束时，潘运通笑着说，2022年的订报费，儿媳已经替他准备好了，他会一直坚持订晚报，丰富自己的精神生活。(记者 仝景菁 实习生 杨颍静 文/图)