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男子酒驾后怕被处罚 竟冒充起自己的堂兄
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 17:40

　　近日，洛阳交警高新大队民警在关林路与夏口路交叉口夜查时，查到一名开车的男子每100毫升血液中的酒精含量为38毫克，属酒后驾车。当民警对该男子及车辆信息进行进一步核对时，男子开始了他的“表演”。

　　男子声称自己忘带驾驶证，自称名叫李益某，并熟练地报出了身份证号。民警经过查询比对和人像识别，发现该男子确实与公安网上李益某驾驶证照片上的样貌特征很相似。男子还主动向民警坦白，2019年7月21日晚上，他在瀍河区国花路酒后驾车曾被处罚过。民警一核实，确有此事。

　　但很快，民警发现有蹊跷。男子自称车主是他的父亲，但民警核实发现，车主家庭成员中并无叫李益某的孩子。男子又赶紧解释：他是超生人员，不得已将户口落到自己叔伯家。按照他所说的，民警一查，发现他亲戚的家庭成员中还真有一个孩子叫李益某。

　　随后，男子再次露出马脚。他在法律文书上签字时，签的名字是“李艺某”。民警追问原因，男子说，因为这个“艺”字比“益”好写，所以他写习惯了。
种种奇怪行为，让民警加深了对他身份的怀疑。于是，民警向他明确告知，提供虚假信息将构成犯罪。

　　眼看谎言要被识破，男子装不下去了，向民警坦白了他冒用他人身份的事实。原来这名男子叫李某，曾在2018年9月因醉驾被吊销驾驶证。他这次酒驾又被查到后，因为怕被重罚，便盘算着冒充跟他同岁、面貌相似的堂兄李益某，企图蒙混过关。

　　最终，民警依法对男子再次酒驾、驾驶证吊销后驾驶机动车2项严重交通违法行为，做出罚款2500元、拘留10日的处罚决定。(记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟文/图)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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