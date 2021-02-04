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河南中招体育分值提高！2024年起由70分提至100分
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 16:32

　　10月13日，记者从河南省教育厅获悉，从2024年起，河南省中招体育考试总分值由目前的70分提高到100分(即从2021年秋季入学初中一年级学生开始实施)。

　　新的中招体育考试方案由过程性评价和终结性评价两部分构成。过程性评价在中招体育考试总分中占30分，即初一和初二两个学年，每学年各15分，过程性评价由《体育与健康》课程成绩和《国家学生体质健康标准》测试成绩等构成。过程性评价成绩需在校内公示。

　　终结性评价在中招体育考试总分中占70分，在初三学年的第二学期进行，由必考、抽考和选考等组成，项目设置从《国家学生体质健康标准》和《体育与健康》课程内容中选取，主要测试学生的耐力、速度、力量、技能等。

　　必考项目全省统一设置，为男生1000米、女生800米；抽考和选考项目由各省辖市、直管县(市)教育行政部门根据实际确定组考方案。抽考项目一般应在考前3个月左右从素质类项目库中随机抽取确定2项；选考项目由考生根据个人特长从技能类项目库中选取1项。

　　技能类考试现阶段以足球、篮球、排球(气排球)为主，将来会逐步增加乒乓球、羽毛球、网球、游泳等项目。

　　残免考生成绩按所在地市当年中招体育考试平均成绩计入总分。病(伤)免考生成绩按终结性评价分值的60%和过程性评价得分之和计入总分。

　　特别提示：2021年升初二和初三的学生，依旧采用以往的中招体育考试方案(70分制)。（大象新闻记者　魏俊浩）⑥
[ 责任编辑：马佳佳 ]
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