洛阳这所学校学生家长担心的早市问题解决了

近日，洛阳市民李女士求助媒体反映，她的儿子在洛阳市第四十五中学上学，每天早上送孩子上学时，因瀍涧大道陇海街口北侧有一条长达200米的早市，所以常会遭遇在学校门前“堵车”的情形，给过往车辆和行人带来许多不便，她希望相关部门能够协调解决。

近日，洛阳市民李女士求助媒体反映，她的儿子在洛阳市第四十五中学上学，每天早上送孩子上学时，因瀍涧大道陇海街口北侧有一条长达200米的早市，所以常会遭遇在学校门前“堵车”的情形，给过往车辆和行人带来许多不便，她希望相关部门能够协调解决。

李女士说，这条早市的位置正处于市第四十五中学的校门口，不仅早市的经营和学生的上学时间多有重合，拥挤的车流还给孩子们带来了安全隐患，“和我一样担忧的学生家长还有很多”。

带着李女士的诉求，记者联系到了瀍河区的相关部门。没过多久，一支由区政府牵头，城管、交警、五股路办事处等多单位联合的行动小组成立了，整治行动也随即开始。

在瀍河区城管部门的助力下，每天早上6点，城管部门的执法人员就开始对早市摊点进行逐一排查，取缔占道经营行为，对早市外溢和周边占道经营等突出问题进行现场办公。同时，为保障摊贩的合法收入，五股路办事处在东沟桥下的一片硬化空地上设立便民摊点群，引导摊贩到指定地点经营，同时在市场内部设置专门管理人员，维持经营秩序，此外，还安装设置路灯及监控摄像头等，强化治安管理。

13日，洛报融媒记者在市第四十五中学门口看到，这里已无流动早市的喧闹。李女士对此结果，表示十分满意。（记者 王若馨 文/图 通讯员 王少峰 邓佳英）