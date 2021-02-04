孙延文辞去洛阳市人大常委会副主任职务

12日至13日，洛阳市第十五届人大常委会第二十八次会议召开。 12日至13日，洛阳市第十五届人大常委会第二十八次会议召开。 会议审议并表决通过了洛阳市人民代表大会常务委员会关于接受孙延文同志辞去洛阳市人大常委会副主任职务的决定，洛阳市人民代表大会常务委员会关于接受张书卿同志辞去洛阳市人大常委会委员职务的决定，洛阳市人民代表大会常务委员会关于接受王琰君、李保兴同志辞去洛阳市人民政府副市长职务的决定。 洛阳市人民代表大会常务委员会关于接受孙延文同志辞去洛阳市人大常委会副主任职务的决定 按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《洛阳市人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》的规定，根据孙延文同志的请求，经洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议，决定接受孙延文同志辞去洛阳市人大常委会副主任职务，并报市人民代表大会备案。 洛阳市人民代表大会常务委员会关于接受张书卿同志辞去洛阳市人大常委会委员职务的决定 按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《洛阳市人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》的规定，根据张书卿同志的请求，经洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议，决定接受张书卿同志辞去洛阳市人大常委会委员职务，并报市人民代表大会备案。 洛阳市人民代表大会常务委员会关于接受王琰君、李保兴同志辞去洛阳市人民政府副市长职务的决定 按照《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》和《洛阳市人民代表大会常务委员会任免地方国家机关工作人员办法》的规定，根据王琰君、李保兴同志的请求，经洛阳市第十五届人民代表大会常务委员会第二十八次会议审议，决定接受王琰君、李保兴同志辞去洛阳市人民政府副市长职务，并报市人民代表大会备案。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 谢娜娜 通讯员 何燕)