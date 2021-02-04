2022年度洛阳城乡居民医保缴费正在进行 详细流程看这里

城乡居民基本医疗保险，直接关系到广大人民群众的切身利益。为方便缴费人缴费，我市积极拓展缴费渠道，形成了“微信、支付宝等自助缴费、银行代收、村(社区)集中代收多元化缴费，办税服务厅兜底”的缴费服务体系。

城乡居民基本医疗保险，直接关系到广大人民群众的切身利益。为方便缴费人缴费，我市积极拓展缴费渠道，形成了“微信、支付宝等自助缴费、银行代收、村(社区)集中代收多元化缴费，办税服务厅兜底”的缴费服务体系。

城乡居民缴费人无论是“线上”还是“线下”，均可根据自己意愿，选择适合自己的缴费渠道，缴纳社保费。

参保缴费时间

2022年度城乡居民基本医疗保险参保缴费时间：2021年9月1日—2021年12月31日。

参保缴费方式

（一）缴纳方式：采取集中收缴与零散缴费相结合的缴费方式。1．集中收缴：城乡居民在集中缴费期内以家庭为单位到户籍所在地村（社区）申请缴费；2．零散缴费：可采取洛阳银行和中国银行等银行网点、税务局办税服务厅自助终端、网上税务局APP、微信关注“河南税务”公众号“微服务-社保费缴纳”、支付宝“豫事办-社保缴费”等方式缴费。

（二）办理流程：1．城乡居民以家庭为单位到户籍所在地村（社区）申请缴费； 2．零散缴费的续保人员，可通过微信等渠道缴费，也可携带户口簿（居民身份证）原件，到就近的洛阳银行、中国银行等银行网点缴费，缴费时，务必通过自助缴费界面或收费工作人员核实参保人的参保地信息，核实确认后再缴费。如查询不到个人信息或参保地信息有误的，请到户籍所在地或居住地的县（区）医保中心或办事处（乡镇）、社区（村）核实有关信息并在新的参保地重新登记后，按上述方式缴费；3．零散缴费的首次参保人员，携带户口簿或居民身份证（居住证）原件及复印件，到户籍所在地的办事处（乡镇）、社区（村）办理参保登记手续，参保登记后可通过微信等渠道缴费，或到就近税务大厅办理查询、缴费，缴费时请先核实参保地信息，再确认缴费；4．全日制在校大中专院校学生由学校负责集体收缴参保费用。

参保人自助网上缴费具体流程如下：