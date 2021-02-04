洛报融媒记者13日从洛阳市总工会获悉，2020年度河洛大工匠和河洛工匠名单出炉。根据《洛阳市“河洛大工匠”“河洛工匠”选树管理办法》规定，经基层推荐、专家评审、组织审核等程序，洛阳市人民政府研究决定，命名郭卫东等10名同志为“河洛大工匠”、璩建光等56名同志为“河洛工匠”。

洛报融媒记者13日从洛阳市总工会获悉，2020年度河洛大工匠和河洛工匠名单出炉。根据《洛阳市“河洛大工匠”“河洛工匠”选树管理办法》规定，经基层推荐、专家评审、组织审核等程序，洛阳市人民政府研究决定，命名郭卫东等10名同志为“河洛大工匠”、璩建光等56名同志为“河洛工匠”。

记者注意到，此次被命名的河洛大工匠和河洛工匠，涵盖装备制造、科研、文化、通信、医疗、餐饮等诸多行业，他们在不同的岗位上弘扬工匠精神，传承工匠技艺，展示工匠风采。

洛阳市总工会号召全市广大职工要以河洛大工匠、河洛工匠为榜样，辛勤劳动、诚实劳动、创造性劳动，坚持以创新引领发展，为建强副中心，形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌，奋力谱写新时代中原更加出彩的洛阳篇章作出新的更大贡献。

2020年度河洛大工匠

郭卫东 中信重工机械股份有限公司

刘晓刚 河南柴油机重工有限责任公司

林春泷 中国空空导弹研究院

侯飞瑞 伊电控股集团有限公司

刘战阳 洛钼集团富川矿业有限公司

金晓春 中国航空工业集团公司第六一三研究所

闫伟强 中车洛阳机车有限公司

王飞 洛阳市剪纸艺术研究会

化冬梅(女) 中国移动通信集团河南有限公司洛阳分公司

卢跃青 洛阳餐旅实业股份有限公司