洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

明年，洛阳将实现婚姻家庭辅导工作全覆盖
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 11:50

　　12日，洛阳市第十五届人大常委会第二十八次会议召开，会议审议了关于洛阳市第十五届人大常委会第二十五次会议有关专项工作报告审议意见落实情况的报告。其中，关于《妇女权益保障工作情况的报告》审议意见落实情况的报告提到，洛阳市正积极推进婚姻家庭纠纷排查化解、人民调解和婚姻家庭辅导工作，维护妇女在婚姻家庭中的合法权益和地位。

　　洛阳市民政局已将婚姻家庭辅导工作进行项目化管理运作，目前已在西工区婚姻登记处试点，2022年将在全市全覆盖。

　　同时，洛阳也在强化乡镇(街道)、村(社区)两级妇女之家、妇女儿童维权站建设，支持各级政府设立妇女维权公益岗位，为辖区妇女提供各项维权服务。在法院建立专门的维护妇女儿童权益合议庭(维权工作站)，实现妇女儿童维权法庭和特邀陪审员工作制度化、规范化。开辟维权绿色通道，对侵害妇女儿童案件，采取“三优先"，即优先立案、优先审理、优先执行，依法保障妇女儿童能平等的享受财产权、继承权、抚养权以及获得赔偿的权利，对强奸、猥褻、实施家庭暴力以及虐待妇女的违法行为，依法从重从快惩处。在民政救助机构设立“暖心驿站”，为因遭受家暴需要与施暴者隔离的受害人，提供临时休息场所。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 谢娜娜 通讯员 何燕 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    洛阳文化旅游职业学院...
    洛河边惊现黑天鹅【组图】
    欢聚迎重阳 浓浓敬老情...
    城市档案：“服役”34...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    西藏风光

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605