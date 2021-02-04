明年，洛阳将实现婚姻家庭辅导工作全覆盖

12日，洛阳市第十五届人大常委会第二十八次会议召开，会议审议了关于洛阳市第十五届人大常委会第二十五次会议有关专项工作报告审议意见落实情况的报告。

12日，洛阳市第十五届人大常委会第二十八次会议召开，会议审议了关于洛阳市第十五届人大常委会第二十五次会议有关专项工作报告审议意见落实情况的报告。其中，关于《妇女权益保障工作情况的报告》审议意见落实情况的报告提到，洛阳市正积极推进婚姻家庭纠纷排查化解、人民调解和婚姻家庭辅导工作，维护妇女在婚姻家庭中的合法权益和地位。

洛阳市民政局已将婚姻家庭辅导工作进行项目化管理运作，目前已在西工区婚姻登记处试点，2022年将在全市全覆盖。

同时，洛阳也在强化乡镇(街道)、村(社区)两级妇女之家、妇女儿童维权站建设，支持各级政府设立妇女维权公益岗位，为辖区妇女提供各项维权服务。在法院建立专门的维护妇女儿童权益合议庭(维权工作站)，实现妇女儿童维权法庭和特邀陪审员工作制度化、规范化。开辟维权绿色通道，对侵害妇女儿童案件，采取“三优先"，即优先立案、优先审理、优先执行，依法保障妇女儿童能平等的享受财产权、继承权、抚养权以及获得赔偿的权利，对强奸、猥褻、实施家庭暴力以及虐待妇女的违法行为，依法从重从快惩处。在民政救助机构设立“暖心驿站”，为因遭受家暴需要与施暴者隔离的受害人，提供临时休息场所。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 谢娜娜 通讯员 何燕 文/图)