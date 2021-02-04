自助存取款机上捡到近万元 他选择这样做

13日，得知自己捡到的近万元被失主领走，伊川人董先生的心终于放下。前两天，他到银行的自助存取款机上存钱，意外发现机器里遗留厚厚一沓现金。面对这笔“横财”，他没有据为己有。

13日，得知自己捡到的近万元被失主领走，伊川人董先生的心终于放下。前两天，他到银行的自助存取款机上存钱，意外发现机器里遗留厚厚一沓现金。面对这笔“横财”，他没有据为己有。

“当时我想都没想，一定要还给失主。”董先生说，他做二手车生意，经常在交易时收到客户的现金，会及时存进银行。11日晚上8点多，他到县城一家银行的自助存取款机存车款，正准备往机器里放钱，突然发现放钞口有厚厚一沓钱，金额还不少，目测有近万元。他在现场等了一会儿，未见失主前来，选择拨打110报警。其间，他还通过机器旁边的紧急按钮，联系到银行工作人员，请求银行帮忙寻找失主。伊川县公安局城关派出所民警方伟到达现场，经清点一共是9700元。

12日，失主张敏(化名)接到了银行工作人员与民警的电话。张敏告诉记者，她存钱时发现不够数，以为机器出故障将钱吞掉，准备第二天联系银行，没想到压根没存进去，多亏董先生捡到，她将联系董先生表达感谢。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 崔琦)