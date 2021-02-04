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洛阳市政协公开征集2022年度政协协商议题建议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 10:51

　　洛报融媒记者13日从洛阳市政协获悉，为更好发挥人民政协专门协商机构作用，扩大公民有序政治参与，坚持为民协商、与民协商，推进社会主义协商民主广泛多层制度化发展，洛阳市政协决定向社会各界公开征集2022年度协商议题建议。

　　【征集内容】

　　紧紧围绕市第十二次党代会关于全市未来五年建强副中心、形成增长极的总体目标、主要任务和重大举措，坚持以创新引领发展的战略路径，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌等重大问题以及民生福祉等方面选择和提出具体协商议题建议。协商议题建议征集时间为：2021年10月15日至11月10日。

　　【征集方式】

　　建议人可通过书信、电子邮件等方式提出建议。通信地址：洛阳市洛龙区太康路22号市政协办公室综合科收，邮编：471000；联系电话：63911328。电子邮箱：lyzx312@163.com。

　　【协商议题建议的运用】

　　所征集的协商议题建议经筛选列入市政协年度协商工作议题的，将纳入2022年度政协协商工作计划草案，报中共洛阳市委审议通过后，作为市政协全体会议、常委会议、专题协商和民主监督等议题，有组织、有步骤地开展。协商和监督结果及时报送市委、市政府及有关部门，并采取多种方式积极跟踪督察协商和监督成果的采纳落实情况。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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