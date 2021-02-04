关于洛阳高中外迁，最新消息来了！

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会优化营商环境专题询问会议现场获悉，洛阳将进一步优化学校布局，实施高中外迁和梯次补位办学，有效扩充城市区办学空间。洛阳市人大常委会委员马奎元就教育事业发展进行提问。

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会优化营商环境专题询问会议现场获悉，洛阳将进一步优化学校布局，实施高中外迁和梯次补位办学，有效扩充城市区办学空间。洛阳市人大常委会委员马奎元就教育事业发展进行提问。对此，洛阳市教育局副局长席建强表示——

洛阳将进一步优化学校布局，落实专项规划，持续改善学校办学条件，将城市区19所布局结构不合理、发展空间受限的学校外迁整合为13所新建学校和2所合并学校，学校外迁腾出的22个校区优先用于公办义务教育办学。根据规范民办教育发展需求和未来5年城市区人口增长趋势，实施高中外迁和梯次补位办学，有效扩充城市区办学空间，为全市义务教育优质均衡发展奠定坚实基础。

到明年9月，将城市区12所学校外迁整合为9所新建学校，腾出15个校区优先用于公办义务教育办学。到2023年9月，将城市区5所学校外迁整合为4所新建学校，将2所学校与其它学校合并，腾出7个校区优先用于公办义务教育办学。迁建高中将优先选择涧西区、西工区和老城区等城区内办学条件不达标的高中学校进行外迁，在补充城市区学位的同时，适应未来高中发展需要，为办好多样化、特色化的优质高中，推动基础教育内涵式发展创造条件。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 谢娜娜 通讯员 何燕 文/图)