更方便！洛阳不动产登记办理将进一步向基层延伸

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会优化营商环境专题询问会议现场获悉，洛阳不动产登记办理工作将进一步优化提升。

刚刚，洛报融媒记者从正在进行的洛阳市人大常委会优化营商环境专题询问会议现场获悉，洛阳不动产登记办理工作将进一步优化提升。

洛阳市人大常委会委员郭爱和就办理不动产登记进行提问。对此，洛阳市自然资源和规划局局长李松涛表示——

近年，洛阳在网上登记不动产方面不断创新。通过向房地产开发企业、金融机构布署网上申请从业端255个，企业和群众可就近申请不动产登记。目前，全市通过网上申请从业端办理的登记业务已经达到总业务量的70%。

依托“网上(掌上)登记中心”和微信公众号，企业和群众可远程登录，在线申请不动产登记。在市民之家自助服务大厅部署自助查询机、自助证书打印机等设备，实现24小时不打烊，随时随地可申请可打证。为解决较远城区群众登记难等问题，在伊滨区、高新区设立不动产登记分中心，在回迁安置登记量大的社区设立便民服务点，方便企业群众就近办理不动产登记。针对老弱病残孕现役军人开设绿色通道，开设企业专窗，对于行动不便的群众开展上门服务。下一步，不动产登记办理工作将进一步优化提升。通过不动产登记系统迁移及网络改造，拓展电子证照应用，减少纸质材料提交。构建“互联网+抵押登记+金融服务”模式，实现抵押登记、抵押权注销等业务端口“一站式”办结。加快完善联办登记业务的“全豫通办”。提升不动产登记、交易和缴税“一窗受理、并行办理”的网上一窗办事平台。通过向银行、法院、公证机构、乡镇和社区部署自助设备，实现登记服务向基层延伸。(洛报融媒记者 智慧 见习记者 谢娜娜 通讯员 何燕 文/图)