非遗之美添彩河洛大地

前不久，为期八天的“非遗之美创意生活”黄河非遗国际创意周在我市瀍壑朱樱景区圆满落下帷幕。

前不久，为期八天的“非遗之美创意生活”黄河非遗国际创意周在我市瀍壑朱樱景区圆满落下帷幕。本次活动由文化和旅游部非物质文化遗产司指导，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办。创意周期间，“黄河文化战略对话”“黄河非遗国际创意展”和“传承人与设计师对话”等主题活动，打造活态传承与创新发展新标杆。

重磅活动缘何落户洛阳？这与我市丰厚的非遗“家底”和高质量的保护传承密不可分。

作为非物质文化遗产资源大市，我市拥有国家级非物质文化遗产代表性项目9项，包括河图洛书传说、河洛大鼓、灯彩(洛阳宫灯)、唐三彩烧制技艺、真不同洛阳水席制作技艺、中医正骨(平乐郭氏正骨法)、民间信俗(关公信俗)、洛阳牡丹花会、玄奘传说等。此外，我市还拥有省级非遗89项、市级非遗240项、县级非遗718项，覆盖非遗名录全部十大类。

与此同时，我市拥有国家级非遗代表性传承人6名、省级传承人67名、市级传承人199名、县区级传承人577名，初步建立起国家、省、市、县区四级非遗代表性项目和代表性传承人名录体系。

去年6月，文化和旅游部批复同意在我市设立“河洛文化生态保护实验区”，该实验区建设工作升格为国家级，是洛阳推动文化繁荣兴盛在国家层面上获得的又一重大战略机遇。今年5月，文化和旅游部为国家级“河洛文化生态保护实验区”正式授牌，为我市“建强副中心形成增长极”再添新动力。

近年，我市紧紧围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标，坚持“保护优先、整体保护、见人见物见生活”的理念，将遗产保护、人文发展、文脉传承、文化生态与城市发展相结合，着力提升河洛文化整体性保护水平，积极推动非遗融入现代生活、融入时代文化，河洛文化生态保护实验区建设取得初步成效。

下一步，我市将深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，积极推进黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目建设，推进非遗驻校园、驻高校工作开展，扎实推进我市非遗名录体系建设，推动非遗融入现代生活、融入时代文化，续写洛阳文化自信。（记者 李冰 通讯员 栾海宁）