洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

非遗之美添彩河洛大地

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛广记  来源: 洛阳网 2021.10.13 09:54

　　前不久，为期八天的“非遗之美创意生活”黄河非遗国际创意周在我市瀍壑朱樱景区圆满落下帷幕。本次活动由文化和旅游部非物质文化遗产司指导，河南省文化和旅游厅、洛阳市人民政府主办。创意周期间，“黄河文化战略对话”“黄河非遗国际创意展”和“传承人与设计师对话”等主题活动，打造活态传承与创新发展新标杆。

　　重磅活动缘何落户洛阳？这与我市丰厚的非遗“家底”和高质量的保护传承密不可分。

　　作为非物质文化遗产资源大市，我市拥有国家级非物质文化遗产代表性项目9项，包括河图洛书传说、河洛大鼓、灯彩(洛阳宫灯)、唐三彩烧制技艺、真不同洛阳水席制作技艺、中医正骨(平乐郭氏正骨法)、民间信俗(关公信俗)、洛阳牡丹花会、玄奘传说等。此外，我市还拥有省级非遗89项、市级非遗240项、县级非遗718项，覆盖非遗名录全部十大类。

　　与此同时，我市拥有国家级非遗代表性传承人6名、省级传承人67名、市级传承人199名、县区级传承人577名，初步建立起国家、省、市、县区四级非遗代表性项目和代表性传承人名录体系。

　　去年6月，文化和旅游部批复同意在我市设立“河洛文化生态保护实验区”，该实验区建设工作升格为国家级，是洛阳推动文化繁荣兴盛在国家层面上获得的又一重大战略机遇。今年5月，文化和旅游部为国家级“河洛文化生态保护实验区”正式授牌，为我市“建强副中心形成增长极”再添新动力。

　　近年，我市紧紧围绕“遗产丰富、氛围浓厚、特色鲜明、民众受益”的总体目标，坚持“保护优先、整体保护、见人见物见生活”的理念，将遗产保护、人文发展、文脉传承、文化生态与城市发展相结合，着力提升河洛文化整体性保护水平，积极推动非遗融入现代生活、融入时代文化，河洛文化生态保护实验区建设取得初步成效。

　　下一步，我市将深入挖掘以非遗为主的河洛文化资源，积极推进黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目建设，推进非遗驻校园、驻高校工作开展，扎实推进我市非遗名录体系建设，推动非遗融入现代生活、融入时代文化，续写洛阳文化自信。（记者 李冰 通讯员 栾海宁）
[ 责任编辑：马佳佳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    洛阳文化旅游职业学院...
    洛河边惊现黑天鹅【组图】
    欢聚迎重阳 浓浓敬老情...
    城市档案：“服役”34...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    西藏风光

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605