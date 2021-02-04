洛阳市级非遗代表性传承人安少明：练就木雕技艺 传承河洛文化

刻刀在原木上翻飞，或粗犷有力，或精雕细刻，经过一番雕刻，一块名不见经传的原木，就完成了一次华丽变身。无论是人物形象还是故事场景，无论是花卉树木还是虫鱼鸟兽，一块小小的木头上“装”的尽是精彩世界，这是木雕展示的传统魅力。

《黄河人家》根雕作品

刻刀在原木上翻飞，或粗犷有力，或精雕细刻，经过一番雕刻，一块名不见经传的原木，就完成了一次华丽变身。无论是人物形象还是故事场景，无论是花卉树木还是虫鱼鸟兽，一块小小的木头上“装”的尽是精彩世界，这是木雕展示的传统魅力。

近日，记者来到孟津区，走近市级非物质文化遗产项目——孟津木雕，近距离感受木雕艺术之美。

七分自然 三分人为

金秋时节，走进位于孟津区的安氏木雕工作室，空气中飘来一阵阵金丝楠木的香味，市级非遗代表性传承人、孟津木雕第五代传承人安少明正在专心雕刻。

在家庭环境的熏陶下，安少明擅长油画、石雕，在继承祖业的基础上，2009年至2015年，他赴福建学习根雕、木雕技艺，掌握了从选料、构图、打胚、雕刻、打磨到成品的全过程技艺，以及浮雕、立体雕、镂空雕等各种雕刻技法。

安少明介绍，木雕是雕塑的一种，选材一般选用质地细密坚韧、不易变形的树种，如楠木、崖柏、紫檀、樟木、银杏、沉香等。

“安氏木雕讲究‘七分自然，三分人为’。”安少明说，安氏木雕以根雕为主，依天然树根形态，按照根材的特征立意，机动灵活地把握多雕少雕的部位，该留的留、不该留的就不留，还可以根据根材的色泽、洞穴、疤瘤、纹理等创作，创造一定的意趣。而木雕作品的创作是立意在先，不像根雕是因材立意，作者一旦明确主题，就可以按个人喜好、志趣去雕刻。

创新立意 传承文化

豫西风格的房屋，屋外的架子上晾晒着渔网，老人坐在自家小院里悠然自得喝茶，家门口有大树、小船，远处是奔腾不息的黄河……在安少明的工作室里，一件根雕作品让人倍感亲切。

“这幅作品叫《黄河人家》，呈现黄河人家的生活场景，用根雕艺术弘扬黄河文化。”安少明介绍，早期木雕以佛像居多，之后逐渐发展为花鸟山水。近年，他以传统木雕工艺为基础，与现代创意相结合，在总结多年的雕刻经验上不断推陈出新，雕刻出一批具有洛阳地域特色、创意十足的根雕作品。这些作品饱含河洛文化元素，富有民俗艺术内涵，被艺术爱好者喜爱和收藏。

搭建平台 培养人才

根雕茶台、花架，根艺灯具、装饰画……工作室内，形式多样的木雕、根雕艺术品琳琅满目，逐渐进入寻常百姓家。

2015年，安少明回乡创办了创邑木石工艺品有限公司，继续从事木雕、根雕制作和研究工作。如今，公司拥有2000平方米的车间、200平方米的展厅，用于产品的生产及展示，同时也为根雕爱好者提供了一个专业交流平台。

“传承和发展孟津木雕，关键还在于人才的培养。”安少明介绍，自2016年起，他开始带徒，先后培训木雕技师30余人。

“下一步，我计划打造集展示、培训、研学、交流为一体的木雕中心，为更多木雕爱好者提供学习的平台，让更多人认识木雕、体验木雕、爱上木雕，培养更多手艺人，将这项非遗传承发扬下去，更好地用木雕传承河洛文化。”安少明说。(记者 李冰 通讯员 韩攀 文/图)