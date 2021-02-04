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【河洛党史故事】“国医楷模”郭维淮
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:50

　　他是我国中医药界第一位“白求恩奖章”获得者，是“国医楷模”称号的获得者和实践者，是与新中国一起赶路的坚定跋涉者。他就是平乐郭氏正骨的第六代传人郭维淮。

　　郭维淮，男，1929年8月生，中共党员。郭维淮出生于医药世家，自幼经父母口传心授，16岁便开始独立应诊，退休后依然坚持出诊。无私捐出家族秘方，毅然留在洛阳发展，利用现代技术打造新的“洛阳正骨”，他为传统中医和洛阳发展作出的贡献至今为人称道。

　　1952年，带着对新中国中医事业的满腔热忱，郭维淮和母亲高云峰商量后决定，将平乐郭氏正骨秘方无偿献出。从此，郭家有着上百年历史的“展筋丹”“接骨丹”等秘方，从“一家之术”变成“天下共有”。

　　此外，郭维淮和母亲还一起打破了“传子不传女，传本姓不传异姓”的家规，开始带异姓徒弟，力图让更多人掌握正骨技术，更好服务患者。

　　郭维淮年轻时，有机会到北京、上海等大城市发展，但他坚定地留在了洛阳。他和母亲先后创办了以平乐郭氏正骨为特色的河南省洛阳正骨医院、我国第一所中医骨伤高等院校河南平乐正骨学院(现河南中医药大学洛阳平乐正骨学院)、河南正骨研究院等。

　　郭维淮这一留，就把一项国家级非物质文化遗产留在了洛阳，把一个崛起的大型正骨医院留在了洛阳，把全国骨伤科医疗中心和全国骨伤医师培训基地留在了洛阳。

　　1978年以来，郭维淮在学术上保留平乐郭氏正骨之精华，同时利用现代科学技术，融合并打造新的“洛阳正骨”，使平乐郭氏正骨在改革开放进程中迈上了新台阶。

　　从医几十年来，郭维淮在临床一线救治了大量患者，为中医骨科事业发展作出了巨大贡献。2016年4月29日5时29分，一代正骨国手郭维淮因病逝世，享年87岁。正骨大师虽去，但他的医术、医德影响着一代又一代的医者。（记者 郭飞飞 通讯员 贾巍丽）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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