遇到一些自然灾害该如何应急避险？这些知识请牢记

今日是第32个“国际减灾日”，主题为“构建灾害风险适应性和抗灾力”。今年汛期，我市自然灾害时有发生，人们遇到一些自然灾害该如何应急避险？

今日是第32个“国际减灾日”，主题为“构建灾害风险适应性和抗灾力”。今年汛期，我市自然灾害时有发生，人们遇到一些自然灾害该如何应急避险？

记者从市自然资源和规划局获悉，近年，我市短时强降水、冰雹等极端恶劣天气明显增加，易引发山洪、中小河流域洪水和相关地质灾害问题。进入汛期，地质灾害类型以崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷为主，存在少量的地裂缝，主要分布在山区、丘陵区和矿区。

《洛阳市2021年度地质灾害防治方案》显示，目前，全市共有13个地质灾害高易发区、9个地质灾害中易发区、4个地质灾害低易发区。经排查，全市发现中型(含)以上地质灾害隐患点152处，列入市级监控的重要隐患点有21处。

此外，市公路事业发展中心统计，进入汛期以来，我市国省干线公路受损情况较多，出现了路基坍塌、路面损坏、边坡塌方、桥涵冲毁等问题。

在日常生活中，市民该如何提升面临风险时的防范意识、应对能力？相关部门人员请您留意这些防范知识。

●发生强降雨时要注意这些

1及时收听收看天气预报。

2关注地质灾害气象预警预报及隐患点防灾责任人发出的预警信号。

3注意周边环境情况。

●有险情时人在家中请这样做

1出现险情及时从家中撤离，邻里之间要相互提醒、相互照应。

2及时沿应急预案确定的撤离路线撤至应急避险场所，不要迟疑。

●注意山体滑坡前兆

1山体滑坡前会不断发生小崩小塌，崩塌的脚部出现新的破裂形迹，能嗅到异常气味。

2不时能听到岩石撕裂、摩擦、碎裂的声音；出现热、气，地下水水质、水量等异常；动植物出现异常现象。

●遇到洪水怎么办

1受到洪水威胁时，有组织地提前向山顶或高地等高处转移；突遭山洪袭击时，选择就近安全的路线沿山坡横向跑开，千万不要顺着山坡往下或沿着山谷出口往下游跑，不轻易游水转移，以防止被山洪冲走。

2被围困于低洼处或木结构住房时，来回挥动颜色鲜艳的衣物以求救，让救援人员更容易发现；在条件允许的情况下也可利用船只、木排、门板、木床等漂流物，在水上转移。

3如果有人被泥石流或滑坡淹没、困住，不要盲目施救，要在确保自身安全的情况下或在专业人员指导下施救。（记者 赵硕）