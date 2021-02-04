洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

遇到一些自然灾害该如何应急避险？这些知识请牢记
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:49

　　今日是第32个“国际减灾日”，主题为“构建灾害风险适应性和抗灾力”。今年汛期，我市自然灾害时有发生，人们遇到一些自然灾害该如何应急避险？

　　记者从市自然资源和规划局获悉，近年，我市短时强降水、冰雹等极端恶劣天气明显增加，易引发山洪、中小河流域洪水和相关地质灾害问题。进入汛期，地质灾害类型以崩塌、滑坡、泥石流和地面塌陷为主，存在少量的地裂缝，主要分布在山区、丘陵区和矿区。

　　《洛阳市2021年度地质灾害防治方案》显示，目前，全市共有13个地质灾害高易发区、9个地质灾害中易发区、4个地质灾害低易发区。经排查，全市发现中型(含)以上地质灾害隐患点152处，列入市级监控的重要隐患点有21处。

　　此外，市公路事业发展中心统计，进入汛期以来，我市国省干线公路受损情况较多，出现了路基坍塌、路面损坏、边坡塌方、桥涵冲毁等问题。

　　在日常生活中，市民该如何提升面临风险时的防范意识、应对能力？相关部门人员请您留意这些防范知识。

　　●发生强降雨时要注意这些

　　1及时收听收看天气预报。

　　2关注地质灾害气象预警预报及隐患点防灾责任人发出的预警信号。

　　3注意周边环境情况。

　　●有险情时人在家中请这样做

　　1出现险情及时从家中撤离，邻里之间要相互提醒、相互照应。

　　2及时沿应急预案确定的撤离路线撤至应急避险场所，不要迟疑。

　　●注意山体滑坡前兆

　　1山体滑坡前会不断发生小崩小塌，崩塌的脚部出现新的破裂形迹，能嗅到异常气味。

　　2不时能听到岩石撕裂、摩擦、碎裂的声音；出现热、气，地下水水质、水量等异常；动植物出现异常现象。

　　●遇到洪水怎么办

　　1受到洪水威胁时，有组织地提前向山顶或高地等高处转移；突遭山洪袭击时，选择就近安全的路线沿山坡横向跑开，千万不要顺着山坡往下或沿着山谷出口往下游跑，不轻易游水转移，以防止被山洪冲走。

　　2被围困于低洼处或木结构住房时，来回挥动颜色鲜艳的衣物以求救，让救援人员更容易发现；在条件允许的情况下也可利用船只、木排、门板、木床等漂流物，在水上转移。

　　3如果有人被泥石流或滑坡淹没、困住，不要盲目施救，要在确保自身安全的情况下或在专业人员指导下施救。（记者 赵硕）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
    走进薄姬岭 一日阅千年
        在孟津区麻屯镇，有这样一个低调的古村，这里处处可见爬满青藤的石墙，长着青苔的黛瓦，精巧雕刻的飞檐斗角...
  • ·景区送福利，预约先做好！这份出游攻略请收好
  • ·洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
    		•
    		 
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    洛阳文化旅游职业学院...
    洛河边惊现黑天鹅【组图】
    欢聚迎重阳 浓浓敬老情...
    城市档案：“服役”34...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    西藏风光

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605