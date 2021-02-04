河南省先进基层党组织洛阳石化炼油一部党支部：细杠杠、硬杠杠，党支部建设高质量

“工作是干出来的，先进是‘算’出来的。”近日，在中国石油化工股份有限公司洛阳分公司(简称洛阳石化)，炼油一部党支部书记梁瑜指着一面党员展示墙说。

检查设备运行情况

“工作是干出来的，先进是‘算’出来的。”近日，在中国石油化工股份有限公司洛阳分公司(简称洛阳石化)，炼油一部党支部书记梁瑜指着一面党员展示墙说。

郭立静93分、汪少佳91分、齐万松89分……党员展示墙上记录着该党支部党员和党员责任区8月的量化考核得分。梁瑜介绍，炼油一部始终坚持党建与生产经营相融合，下设4个党员责任区，通过细化考核指标，鼓励党员争先锋、责任区争先进。前不久，该党支部获评河南省先进基层党组织。

该党支部党员刘哲哲说：“我们把最终的得分称为‘双先指数’。这里面除了基础指数，还有激励指数。这样做为的就是让党员能够主动担当作为、攻坚克难，起到示范带动作用。”

提出合理化建议、技术攻关成功、应对突发事件处置措施有力等都是加分项。同时，该党支部还设置了警示指数，如果党员出现违反廉洁纪律等问题，或是在安全生产事故中负主要责任，所有分数都将清零，同时取消所有评优评先资格。

昨日，在生产区域，刘哲哲拿着探测器仔细检查设备运行情况。他说：“我们的工作性质特殊，容不得半点马虎。党员更要多把一道关口、多发现一个问题、多尽一份责任，把风险隐患扼杀在萌芽状态。”

炼油一部党支部宣传委员、安全总监齐万松说，围绕安全生产，党支部常态化开展“党员身边无违章无事故”活动，引导党员带头补齐安全生产管理短板，将帮带效果纳入考核范围，形成了“党员带动职工进步、职工督促党员争优”的局面。细杠杠、硬杠杠，助力党支部建设高质量。

为增强党组织向心力，该党支部秉承“把一线优秀员工培养成党员、把党员培养成骨干”的理念开展工作。目前，炼油一部管理、技师骨干岗位党员占比在80%以上。梁瑜说：“党组织工作也是生产力。党组织展现战斗力，企业发展就会更有动力。”（记者 郭飞飞 通讯员 饶燕 文/图）