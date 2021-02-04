瀍河区纪委监委立足本职、综合施策、旗帜鲜明为干事创业干部撑腰鼓劲

减轻处理！“心里暖暖的。”日前，当瀍河区瀍河回族乡干部张某得知组织对自己的处理由“行政警告”减轻为“诫勉谈话”时，心中很是感慨，“这是保护，更是激励。”

减轻处理！

“心里暖暖的。”日前，当瀍河区瀍河回族乡干部张某得知组织对自己的处理由“行政警告”减轻为“诫勉谈话”时，心中很是感慨，“这是保护，更是激励。”

今年6月至7月，瀍河区纪委监委成立多个督查组，对全区安全隐患排查工作落实情况进行了专项督查。督查组发现，瀍河回族乡一家餐饮企业和两家形象设计店仍存在安全生产隐患问题，后经核实，瀍河回族乡干部张某对此负有直接责任。最后，该区纪委监委决定给予张某行政警告处分。

在市第十二次党代会上，市委工作报告指出，“统筹用好问责手段，健全容错纠错机制，严查诬告陷害行为，着力实现从严管党治党与激励干部干事创业有机统一”。瀍河区纪委监委迅速传达学习贯彻市党代会精神，结合本地实际制定实施瀍河区纪委监委贯彻落实的10项举措，始终坚持“严”的主基调，发挥纪检监察职能作用，进一步营造干事创业浓厚氛围。

行动迅速、措施有力，瀍河区纪委监委立即对近期在安全隐患排查、防汛防灾、疫情防控期间通报的、尚未办结的问题线索进行了细致梳理，符合有关精神和规定的，均从轻处理，共对11名受到处理的党员干部实施了容错纠错“减轻处理”，并举一反三建立了问责统筹机制。

“如果问责被当成无所不装的‘筐’，‘一有错就问责，一问责就动纪’，就会削弱问责制度的严肃性和权威性，打击干部担当作为、干事创业的积极性。”瀍河区纪委监委主要负责人说，瀍河区纪委监委细化了多项举措，着力在全区营造激励约束并举、严管厚爱结合的干事创业氛围。

一事当前，该不该问责、谁该被问责、怎样问责、问责到何种程度，关乎问责的作用和实际效果，关乎党组织的公信力。为此，瀍河区纪委监委于日前建立并实施了问责统筹机制，构建了党委统一领导、纪委主导推进、各问责主体协同发力的问责工作格局。

据介绍，这一问责统筹机制细分为联席会议、案例指导、结果运用、以案促改、考核评价等5个机制。以联席会议机制为例，规定由区委办公室牵头，成立由区纪委监委、区委组织部等单位参与的问责工作协调领导小组，每季度召开一次联席会议，通报问责工作开展情况、工作中存在的问题及下一步工作打算，并形成会议纪要。同时，区纪委监委还将每半年发布一期具有代表性、指导性的问责典型案例，着力提升问责工作的规范性与精准性，增强问责案件质效。

问责不是“一问了之”，被问责干部也不应被“贴上标签”“打入冷宫”。对于被问责干部，瀍河区纪委监委采取了关爱措施，决定联合有关部门定期开展受处理处分干部工资、津贴补贴发放情况，正常使用、评先评优情况专项检查，对检查中发现的少发、错发等问题及时予以纠正；对处理处分期满后干部的正常使用、评先评优等情况进行监督检查，发现知错就改、工作担当、表现优秀的，由区纪委监委向区委组织部通报，并推荐提拔重用。（记者 李三旺 通讯员 霍颖莹）