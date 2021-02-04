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奋力推动纪检监察工作高质量发展 为重振洛阳辉煌提供坚强纪法保障
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:32

　　昨日，市委常委、市纪委书记、市监委主任李保国主持召开市纪委常委会会议，传达学习贯彻习近平总书记在纪念辛亥革命110周年大会、在中央人才工作会议上等近期重要讲话精神，进一步研究部署市第十二次党代会精神贯彻落实工作。

　　会议指出，全市纪检监察机关和全体纪检监察干部要进一步增强学习宣传贯彻市第十二次党代会精神的政治自觉、思想自觉、行动自觉，持续兴起学习贯彻党代会精神的热潮。要组织多种形式，广泛开展集中宣讲活动，着力用市党代会精神统一思想、凝聚力量，奋力推动纪检监察工作高质量发展，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强保障。

　　会议强调，要聚焦市党代会确定的目标任务，把纪检监察工作摆在全市发展大局中审视和把握，始终坚持正确的执纪导向，纵深推进全面从严治党的部署要求，着力实现从严管党治党与激励干部干事创业有机统一。要始终坚持把“治未病”摆在首要位置、与“治已病”统筹紧密结合，两手抓两手都要硬，持续营造风清气正的良好政治生态，不断巩固拓展干事创业的浓厚氛围。要不断提升把握运用政策策略的政治能力水平，坚持执纪执法有效贯通，坚持治标治本统筹融合，不断推动纪检监察工作规范化、法治化、正规化，努力实现政治效果、纪法效果和社会效果相统一。

　　会议还研究了其他事项。(记者 郭飞飞 通讯员 黄先锋)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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