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强化担当 彰显作为 推动市党代会精神落实落细
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:35

　　昨日，市委常委、组织部部长何伟主持召开部务会(扩大)会议，传达学习省委书记楼阳生在全省“墩苗育苗”计划交流任职干部专题培训开班式上的讲话精神，以及全省抓党建促乡村振兴暨驻村帮扶工作表彰会议精神，对全市组织系统贯彻落实市第十二次党代会精神进行再部署、再细化、再推动。

　　会议强调，市党代会对关系洛阳发展的全局性和根本性问题作出了科学部署，全市组织系统要在前期学习宣传贯彻的基础上，将深入贯彻落实市党代会精神作为当前重要政治任务，与贯彻落实中央人才工作会议、省委工作会议等精神贯通起来、学深悟透，进一步领会精神实质，以创新引领全市组织工作迈上新台阶、彰显新作为。要坚持前瞻30年、谋划15年、做实近5年，深入调研、科学谋划全市组织系统关于贯彻落实市党代会精神工作方案，把会议精神融入分类考核、干部专业化能力提升、“墩苗育苗”计划、干部双向激励机制、抓党建促乡村振兴、招才引智、青年人才普惠性支持等具体工作中，进一步抓实抓好和创新推动组织、干部、人才、组工干部队伍建设等各项工作，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌提供坚强组织保证。(记者 孙小蕊 通讯员 李梦龙)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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