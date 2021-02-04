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洛阳市人大常委会党组（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:46

　　11日，市人大常委会党组书记、主任吴中阳主持召开市人大常委会党组(扩大)会议，传达学习习近平总书记在中央人才工作会议上和在中共中央政治局第三十三次集体学习时的重要讲话精神，学习贯彻市第十二次党代会精神，研究贯彻落实举措。

　　会议强调，要深刻理解习近平总书记关于人才工作的重要论述，结合人大工作实际，围绕洛阳人才建设状况深入搞好调研，积极发挥职能作用，为洛阳人才高质量发展营造良好环境、提供强大动力；要全面贯彻落实市第十二次党代会精神，充分认识会议重大意义，深刻领会会议精神实质，全面把握会议精髓要义，把抓好学习贯彻工作作为当前和今后一个时期的政治责任、政治任务，迅速在基层掀起学习宣传贯彻热潮，切实把思想和行动统一到市党代会精神上来；要围绕市党代会部署的工作任务，认真行使好立法权、监督权、决定权、任免权，激发党员干部干事创业热情，努力推动市委决策部署落到实处、取得实效，为在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌贡献力量。

　　会议对第四季度重点工作进行安排部署，要求人大各有关部门认真梳理工作台账，对照任务查漏补缺，确保年度工作任务圆满完成。会议强调，要坚持不懈落实市委书记江凌在人大调研时提出的具体要求，强化责任意识，坚持问题导向，确保相关工作取得成效；要持续开展“万人助万企”活动，抓好党史学习教育，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，在为民办实事中践行初心使命。

　　会议还研究了其他事项。(记者 智慧 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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