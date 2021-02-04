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洛阳86岁老人回忆：设计洛耐，“是国家交给我们的任务”（城市档案）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:32
1987年3月，洛阳耐火材料研究所首届职工代表大会合影 （翻拍）

　　编者按

　　洛阳晚报10月1日推出的《河洛“拾”光映家国》特刊引起读者关注，一组老照片勾起人们太多回忆。不少读者拨打记者电话，或在洛阳晚报、洛阳网微信公众号留言，讲述他们与老照片之间的故事。

　　从今日起，《城市档案》推出子栏目《河洛“拾”光》，揭秘老照片背后的故事，敬请关注。

　　“没想到你们还保存有这么早的照片！我就是洛阳耐火材料厂设计者之一。”本报《河洛“拾”光映家国》特刊在国庆节当天推出后，洛阳耐火材料研究院退休职工、86岁的夏光耀老人激动地给记者打来电话。11日，记者来到洛阳耐火材料研究院家属院，跟随夏光耀老人追忆往昔。

　　时隔61年，他看到这样的场景，很激动

　　“这张照片上烟囱所在位置应该是高温隧道窑，这是我们为了使洛阳耐火材料厂的产品在国内国际达到领先水平专门设计的。”夏光耀指着本报10月1日T05版右下角的图片说，作为该厂的设计者之一，时隔61年，他看到这样的场景，很激动。

　　夏光耀是吉林省辽源市东丰县人，1953年9月，他进入原冶金工业部鞍山第一钢铁工业学校学习耐火材料工艺。1956年8月毕业后，被分配到原冶金工业部鞍山黑色冶金矿山设计院工作，当年9月，他接到的第一个任务就是参与设计洛阳耐火材料厂(简称洛耐)。

　　“咱们在家做饭离不开锅灶，钢铁、有色金属的冶炼、热力发电等高温工业离不开各式窑炉、燃烧室和耐高温容器，这就需要用到耐火材料。”夏光耀说，中华人民共和国成立后，我国工业的发展对耐火材料需求很大。

　　记者从中钢洛耐科技股份有限公司官网获悉，公司始建于1958年，前身为冶金工业部洛阳耐火材料厂，是新中国“一五”期间自行设计、建设的第一个大型国有耐火材料生产企业，产品广泛应用于钢铁、有色、建材、化工等高温工业。

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[ 责任编辑：席倩倩 ]
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