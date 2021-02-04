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洛阳增加医疗机构检查检验结果互认范围和项目 将明显降低患者就医成本
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:23

　　只因医院之间不互认检查结果，换家医院看同一个病，就得把之前的检查重新做一遍——今后，这种情况将大大减少。近日，我市进一步推动医疗机构检查检验结果互认工作，增加医疗机构检查检验结果互认范围和项目，将明显降低患者就医成本。

　　市卫健委医政科相关负责人说，此次调整增加了互认范围和项目，如省内同级医疗机构之间，我市医联体成员单位之间，有对口支援关系的医疗机构之间，应按照规定对医学检验、影像检查项目结果予以互认。且原则上，互认范围内的下级医疗机构应对上级医疗机构检查检验结果予以认可。

　　按照省卫健委公布的2021年版医疗机构检查检验结果互认项目清单，互认项目选取标准不变，仍以结果相对稳定、费用较高、对疾病诊断治疗短期影响不大的项目为主。市卫健委医政科相关负责人介绍，互认检查检验结果需要满足一定条件，并非绝对互认。对此，河科大一附院内分泌科主任医师李利平也提醒，疾病是动态发展的，隔几天做同一项检查，可能结果就会不同，因此，患者在提供相关检查检验报告时，尽量提交近期报告，最好提交三个月之内、二级以上医疗机构出具的报告。如报告间隔时间太久，或许仍有参考意义，但对医生诊断最新病情无法起到关键作用。

　　“需要注意的是，符合10种特殊情形的(详见图表)允许不互认，但如果是明显让患者重复检查或滥检查，我们将视情况给予通报或做进一步处理。”市卫健委医政科相关负责人说，对于检查检验结果互认问题，卫生健康部门将定期组织抽查。

　　记者了解到，为加强医疗机构检查检验结果的质量评价与管理，省临床检验中心(临床检验质控中心)负责组织全省临床检验室间质量评价工作，全省开展互认项目的医疗机构应全部参加2021年国家级或省级室间质量评价工作，力争到2022年年底，互认项目的检查检验报告规范填写合格率达100%，不合格项目分析纠正率达100%。

　　按照相关要求，我市还将推动检查检验资源共享。结合医联体建设工作，医疗集团、县域医共体内应根据合理设置、科学管理、资源共享的原则，整合影像检查、检验仪器设备和人力资源共享平台，加强业务协作，探索建立共享、共建机制，提高检查检验设备利用效率；专科联盟内应加强专科内检查结果质量控制，在提高本专科检查结果同质化水平的基础上实现互认。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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