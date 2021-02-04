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洛阳再遇冷空气 明日降雨、降温、大风将“组团”来袭
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源: 洛阳网 2021.10.13 08:24

　　昨天，洛阳天气转晴，气温也跟着回升。监测数据显示，昨天洛阳最高气温16℃，最大相对湿度96%。今天，在副热带高压控制下，气温会进一步回升，但这种情况是短暂的，新一波冷空气已经在赶来的路上。

　　进入10月以来，影响我国的冷空气活动频繁，往往是这一波刚“签收”，下一波就又“发货”。昨天下午，中央气象台发布重要天气提示称，受较强冷空气影响，预计14日至17日，我国中东部地区将先后出现大风降温、雨雪天气。西北地区东部、华北、东北、黄淮、江淮、江汉、江南及贵州等地将先后降温6℃到10℃，部分地区最大降温可达16℃，上述大部地区还有4级到6级偏北风。此次冷空气过后，19日前后，还将有一股弱冷空气影响我国北方地区。

　　根据最新气象资料分析，受副高边缘气流影响，今天到明天白天，洛阳最高气温回升到20℃左右。从明天傍晚开始，受高空低槽和地面冷空气共同影响，降雨、降温、大风将“组团”来袭。到了17日，冷空气带来的降温将触底，预计当天最低气温只有7℃。

　　市气象局预计，今天白天我市多云到晴天，东北风2级到3级，气温10℃到21℃；今天夜里到明天白天多云到阴天，部分地区有小雨，西北风3级左右，气温10℃到22℃；15日，阴天有小到中雨，偏西风4级左右，气温14℃到18℃。

　　趁着今天短暂的晴天，赶紧把“压箱底”的秋衣秋裤翻出来洗洗晒干，等过几天降温穿起来吧。气象部门提醒，近期昼夜温差大，容易导致心脑血管疾病和关节疾病加重，公众需多关注气温变化，尤其是老人和儿童，要注意及时添衣，预防感冒。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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