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喜爱唱歌、热爱摄影……这些洛阳老人用生活热情点燃“最美夕阳红”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 20:58

　　重阳节将至，洛阳日报报业集团所属媒体联合阿里巴巴天天正能量发起“今天让我来陪你”重阳节空巢老人关爱活动后，我们走近部分空巢老人。他们有的喜爱唱歌、有的热爱摄影、有点擅长编织……他们用自己对生活的热情，演绎“最美夕阳红”。

　　以歌会友，唱出晚年幸福时光

　　姓名：高秀玲

　　长寿秘诀：以歌会友，陶冶情操，锻炼身体

　　“公共场所请牵好您的爱犬，也请您处理好它的排泄物。”10日下午，记者在涧西区武汉路社区的小广场见到了75岁的高秀玲，她正戴着红袖章，穿着红马甲在广场上进行“突击检查”。

　　虽然女儿不在身边，但高秀玲的生活过得有滋有味。

　　高秀玲性格爽朗、热心助人，是一名老党员。她和社区的几个老党员组建了“老党员巡逻队”。高秀玲年轻时就喜欢唱歌，退休后经常和“老伙伴”一起在广场唱歌。

　　“在家里有什么烦恼，一来这里唱歌，烦恼就全没了。”高秀玲说，一群热爱唱歌的退休老人因歌结识，以歌会友，自发相聚于此，十几年如一日地通过唱歌来表达对生活的热爱、对幸福晚年的追求。

　　“我爱祖国的蓝天……”在涧西区河柴文化党建广场，高秀玲拿着指挥棒，指着亭子里挂着的红色歌词本，十几个老人围绕在她身旁，专心致志地听她纠正大家在合唱中跑调的地方。

　　“高老师不但唱歌厉害，讲课也很认真负责，起调、定调、纠正……这么多年义务教我们唱歌，还在其他社区讲课，合唱团现在这么有活力。”合唱团一位成员说道。高秀玲听后连连摆手，笑着说：“我就是喜欢唱歌，自娱自乐，丰富退休生活嘛。”

　　“唱歌锻炼了身体，有助于全身气息更加通畅；陶冶情操，心情愉悦；广交朋友，生活充实……”说起唱歌带来的益处，高秀玲滔滔不绝。说起未来，她告诉记者，她从小有成立乐队梦想，她想和她的乐队唱响河洛……

　　人物心愿：成立属于自己的乐队，开个小型演唱会。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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