洛阳5个指标全省第一！分别是……

今日省政府新闻办召开的新闻发布会上，公布了河南省营商环境评价结果相关情况。洛报融媒记者从相关部门获悉，洛阳5个指标在2020年河南省全域营商环境评价指标中排名第一，分别是不动产登记指标、执行合同指标、劳动力市场监管指标、政府采购指标和市场监管指标。

今日省政府新闻办召开的新闻发布会上，公布了河南省营商环境评价结果相关情况。洛报融媒记者从相关部门获悉，洛阳5个指标在2020年河南省全域营商环境评价指标中排名第一，分别是不动产登记指标、执行合同指标、劳动力市场监管指标、政府采购指标和市场监管指标。

不动产登记指标

衡量一个有限责任公司(买方)从另一个企业(卖方)购买一个财产(不动产)，把财产的使用权从卖方转移到买方，使买方能使用财产、把财产作为贷款抵押、在必要的时候把此财产卖掉的所用手续，每项手续所需时间和费用。2020年洛阳市不动产登记指标的得分为99.20分。

今年前9个月，洛阳共办理不动产登记业务184675件，发放不动产权证书69393本，不动产登记证明97003张。市本级不动产登记平台接入省“全豫通办”系统，实现全省不动产登记就近受理、跨市县(区)域办理、“异地最多跑一次”；不动产登记、申报纳税等网上受理审核，实现“一次不用跑”，一次性办结。

从环节、时间、成本上来看，洛阳市不动产登记办理环节为1个、不动产登记办理时间为0.5个工作日、办理零成本，均已达到省内最佳。

执行合同指标

衡量本地区中级人民法院及基层人民法院解决一起民商事合同纠纷所耗费的时间、成本和解决合同纠纷过程中涉及的司法程序质量指数。2020年洛阳市执行合同指标得分为80.29分，从具体二级指标来看，洛阳市解决商业纠纷耗时为152.53天，成本占比1.26%。

劳动力市场监管指标

衡量参评城市实施就业监管的灵活性，涉及招聘、用工、解聘等过程，以及提供就业服务、做好重点群体就业工作、多渠道促进就业等情况。2020年洛阳市劳动力市场监管得分为86.03分，从二级指标的表现来看，洛阳市在工作质量、公共就业服务等方面均处于全省领先地位。

政府采购指标

衡量参评城市政府采购平台建设水平、流程规范性和企业进入公共采购市场的难易程度。2020年洛阳市政府采购指标得分为94.41分，从二级指标的表现来看，洛阳市在采购流程、采购结果确定和合同签订、支付与交付方面均处于全省领先地位。

市场监管指标

衡量参评城市依据国家政策法律制度规范市场行为、维护市场秩序、优化资源配置的综合效能。2020年洛阳市市场监管指标的得分为84.31分。

目前，洛阳全市市场监管领域23个部门涉及的183项随机抽查事项和14部门涉及的79项联合抽查事项，均已开展“双随机、一公开”监管，部门抽查事项覆盖率和部门联合抽查事项覆盖率实现两个100%目标，全市通过国家企业信用信息公示系统(部门协同监管平台)导入市场主体54万户、录入执法人员信息8367条。

从二级指标的表现来看，洛阳市在“双随机、一公开”监管覆盖率、监管执法信息公开率、“互联网＋监管”方面均处于全省领先地位。(记者 李岚 李迎博)