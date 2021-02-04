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洛阳营商环境多个指标进入全省第一方阵
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 20:00

　　12日下午，省政府新闻办召开新闻发布会，公布了河南省营商环境评价结果相关情况。

　　洛报融媒记者从洛阳市发改委获悉，在2020年度河南省营商环境评价结果中，洛阳市营商环境总体得分为87.88分，较2019年提升5.58分，连续三年位居省内第2位。其中多个指标较上年实现较大提升，5个指标位列全省第一。据悉，河南省营商环境评价工作是在省委、省政府的统一部署下，由省发改委牵头组织，按照对标世行、国内可比、河南特色原则，结合国务院《优化营商环境条例》和《河南省优化营商环境条例》，紧扣营造稳定公平透明、可预期营商环境的要求，紧扣投资吸引力和城市高质量发展，从衡量企业全生命周期、反映投资吸引力、体现监管与服务三个维度，综合反映各地营商环境建设成效。洛报融媒记者了解到，根据河南省各地营商环境得分，评价组将18个省辖市(含济源示范区)划分为三个梯队，分别是优秀水平、良好水平、一般水平，洛阳市处于优秀水平。

　　在21个指标中，洛阳市共有不动产登记、执行合同、劳动力市场监管、政府采购、市场监管、办理建筑许可、保护中小投资者、包容普患创新、获得用水、企业权益保护、知识产权、开办企业、办理破产、招标投标、获得用气15个指标进入全省第一方阵。其中，不动产登记、执行合同、劳动力市场监管、政府采购、市场监管5个指标均位列全省第一。

　　近年，我市强化改革创新，推出了一系列利企便民的举措，营商环境持续改善。企业开办实现“一日办结”；不动产登记1个窗口、0.5个工作日内零成本办理；在全国率先开展了“多证集成、一照通行”改革，将市场主体需求量较大、办理频次较高的食品生产许可证、食品经营许可证、食品小经营店登记证、食品小作坊登记证、药品经营许可证、医疗器械经营许可证、特种设备使用登记证等7类行政许可事项通过技术手段集中整合到营业执照上，节约了企业证照办理成本，市场主体实现“办照即办证”“拿照即经营”。今年以来，我市深入开展“万人助万企”活动，围绕5大领域出台27条工作措施，重点解决14类问题，为企业纾困解难，前七个月通过减税降费累计为企业减负约23亿元。

　　下一步，我市将持续深化“放管服效”改革，切实放宽市场准入、优化审批服务、降低税费负担、强化要素保障、保护合法权益，着力打造全国一流、全省领先的市场化法治化国际化营商环境，让洛阳成为各类市场主体投资兴业的沃土。(记者 李迎博 李岚 通讯员 刘伟侠)
[ 责任编辑：崔利利 ]
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