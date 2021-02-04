科技创新赋能，挺起洛阳制造业高质量发展“脊梁”

日前，洛阳双瑞风电叶片有限公司自主研发的长度达102米的10MW-SR210型叶片在江苏盐城基地实现交付，该产品填补了国内百米级风电叶片产品领域的空白，在创新领域实现了超大型风电叶片制造技术的又一次重大突破。

日前，洛阳双瑞风电叶片有限公司自主研发的长度达102米的10MW-SR210型叶片在江苏盐城基地实现交付，该产品填补了国内百米级风电叶片产品领域的空白，在创新领域实现了超大型风电叶片制造技术的又一次重大突破。

突出科技创新是制造业高质量发展的核心要求。市委工作报告指出，要坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，充分发挥自创区的龙头作用，着力实施高新技术企业倍增、孵化育成体系建设、研发平台扩量提质、高水平大学建设、关键核心技术攻关、科技金融深度融合、创新人才队伍建设七大行动，更好地把科技创新和产业升级统筹起来，加快建设制造业强市。

实现轮边驱动技术在国产农机上的首次应用、研发全国首款“5G+氢燃料”电动拖拉机、开发智能农业装备管理平台……走进国家农机装备创新中心，一项项重大创新成果，接连为制造业升级赋能。

研发平台扩量提质，才能更好地服务企业创新发展。国家农机装备创新中心相关负责人表示，围绕“攻核心、补短板、强智能”等方向，该中心将继续深入我国农机领域应用的前瞻性探索开发及新能源无人驾驶拖拉机研制，为加速打造国家农机领域先进制造业高地贡献更多力量。