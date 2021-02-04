观看《长津湖》泪目，89岁洛阳老兵讲述亲身经历【视频】

最近，电影《长津湖》正在热映，该片重现了71年前发生在抗美援朝战争东线战场上那场惊心动魄的战役。

最近，电影《长津湖》正在热映，该片重现了71年前发生在抗美援朝战争东线战场上那场惊心动魄的战役。洛阳籍89岁抗美援朝老兵韦明起，虽未直接经历长津湖战役，但他的亲身经历与不少电影情节相似。11日晚，他向洛报融媒记者讲述了那段难忘记忆。

水壶上冻倒不出水，口罩被冻得摘掉都难

韦明起1933年出生，1951年参军，经过10个月的卫生基础知识培训后，成了一名卫生兵。1952年11月，18岁的韦明起随部队入朝，主要任务是为前线部队护送兵员。

尽管当时长津湖战役已经打完，战线已被推进至三八线附近，但韦明起入朝后面临的气候环境与长津湖战役打响时几乎一模一样。

史料记载，长津湖战役发生在1950年11月至12月间。那一年，朝鲜半岛遭遇五十年不遇的极寒天气，气温在零下三四十摄氏度。影片《长津湖》中有一个细节，战士们随身带的土豆被冻成了“冰疙瘩”，即便如此，大家也要吃下去充饥。

韦明起回忆，当时，他所在部队在零下几十度的气温中徒步行军，其间，他随身带的水壶上冻，从来都倒不出水。当时，战士们为了不被冻伤，会戴上口罩保护面部，经常是口罩内侧是软的，而口罩外侧被冻得硬邦邦，想摘掉都难。

韦明起说，尽管当时的物资条件已经比长津湖战役时好了很多，但行军途中仍有不少人被冻伤。让他印象最深的是，有一名叫作孙文春的战士入朝第三天就开始患病，第四天病情突然加重，很快停止了呼吸……