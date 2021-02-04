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洛阳移动与洛宁县政府签署战略协议 开启洛阳市首个数字乡村(洛宁)试点县建设
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源: 洛阳网 2021.10.12 18:37

　　10月12日，洛阳移动、洛宁县政府在洛宁县上戈镇政府举行《智慧城市和乡村振兴领域发展战略合作框架协议》签约仪式，加快智慧洛宁建设，同时开启洛阳市首个数字乡村(洛宁)试点县建设。洛宁县县委副书记、县政府代县长王瑞、洛宁县委常委、统战部部长马亚辉，洛阳移动党委书记总经理王磊，洛阳移动副总经理杜青军等出席了签约仪式。

　　为加快新基建赋能洛宁新兴经济发展，洛阳移动在洛宁累计建设5G基站77个，累计完成投资2690万元，率先实现了县城以上5G网络连续覆盖，已完成了2个乡镇、1个3A级以上景区5G网络覆盖。结合当地实际，洛阳移动“蓝天卫士”已覆盖全县，“平安乡村”综治体系初具规模，云视讯、乡村大喇叭等产品在基层治理中的作用明显增强。

　　在工信部定点帮扶的推动下，洛宁县不断探索乡村振兴与5G、人工智能、物联网、大数据、云计算等新兴信息技术的融合，先后云广播、远程医疗、农业农村的数字化转型，走出具有洛宁特色的乡村振兴之路。

　　中国移动&洛宁县“数字乡村”治理平台已有效覆盖村，图为党员利用平台开展学习

　　根据双方签署的战略协议，双方将加大智慧城市和数字乡村合作力度，一是加快打造洛宁新基建建设步伐。当年在洛宁再建设5G基站62个、完成投资1110万元，利用中国移动700M 5G基站覆盖广的优势，11月底前完成乡镇以上连续覆盖、农村热点区域覆盖；发挥中部云谷优势为洛宁县各类信息系统建设，提供基础设施服务能力。二是加快农村数字化建设，提升农村治理水平。聚焦党建、综治、环保、应急、农机、耕地等8个方向，落地智慧党建、数字乡村等20余个应用场景。三是加快“5G+AICDE”与农业生产的深度融合，推进智慧养殖、智慧种植等应用落地，赋能农业产业发展。四是完善农村信息内容深化和扩大远程医疗、远程教育、农业指导平台等便民利农应用，推动“互联网+惠农服务”向农村偏远地区扩大延伸，优化便农利农服务。

　　“云喇叭”在抗疫防汛中显神威

　　签约期间，双方领导深入田间园头，了解5G网络覆盖后的网络直播带货“新农事”

　　洛宁县县委副书记、县政府代县长王瑞表示，洛阳移动积极响应乡村振兴战略，助力洛宁创建全市首个数字乡村试点县，意义重大，深表感谢。希望洛阳移动充分发挥技术、资金、管理等方面的优势，加快洛宁5G网络布局，积极打造新型智慧城市、数字乡村、数字政府等平台，让更多的5G创新技术、创新产品、创新项目、创新应用，在洛宁落地生根、开花结果。

洛宁移动工作人员正在架设平安乡村数字摄像头

　　洛阳移动总经理王磊表示，下一步，洛阳移动将充分发挥新基建优势，围绕乡村振兴、农产品精深加工、文旅和教育医疗、乡村治理等拓展应用场景，赋能千行百业，探索5G+数字乡村新模式，让更多偏远地区人民群众享受数字化、信息化服务，不断满足人民群众精神文化生活需要,为农村产业5G+系列方案赋能，为乡村振兴插上“智慧的翅膀”，为数字洛阳建设和乡村振兴注入新动能。(沈会阳 韦建英)④
[ 责任编辑：崔利利 ]
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