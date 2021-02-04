洛阳将开展家电以旧换新补贴活动

洛报融媒记者12日从洛阳市商务局获悉，根据《洛阳市商贸灾后促消费实施方案》安排，洛阳市近期将启动家电以旧换新补贴活动。

洛报融媒记者12日从洛阳市商务局获悉，根据《洛阳市商贸灾后促消费实施方案》安排，洛阳市近期将启动家电以旧换新补贴活动。

洛阳将安排1500万元补贴资金，按照“手续简便、直接补贴、安全高效、节能环保”的原则，遴选家电以旧换新试点企业，在全市范围内开展家电以旧换新暨“家电焕新季”促销活动。

实施时间

2021年10月16日至12月31日。

家电以旧换新及补贴产品范围

家电以旧换新包括电视机、电冰箱(含冰柜)、洗衣机、空调、热水器、净水机、烟机、灶具、电脑(平板除外)共9类产品，根据实际情况及时调整补充。在符合条件的试点企业销售网点，购买家电以旧换新促销活动家电品牌产品方可享受本次补贴政策，具体目录将于近期公布。

需要注意，交售的旧家电不要求可以正常工作，但应保证机壳、线路板、供电电源等主要部件齐全。参加以旧换新促销活动的新家电要符合国家有关节能、安全、环保等标准要求，节能型、智能型家电产品优先纳入。消费者购买新家电应与交售旧家电品种相对应，后期将视情调整。

补贴对象

1、在规定时间内交售旧家电并购买新家电的洛阳都市圈常住居民(以下简称购买人)，在市内家电以旧换新试点企业购买新家电时可享受家电以旧换新补贴，总量不超过3台。

2、交售旧家电与购买新家电购买人必须一致。

3、已享受“家电下乡”以及节能补贴政策的新家电，不得重复享受以旧换新补贴，直接购买新家电消费者享受半价补贴(空调不享受)。