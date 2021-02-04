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洛阳将投放4000万元资金开展汽车消费补贴活动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 18:02

　　洛报融媒记者12日从洛阳市商务局了解到，为进一步释放汽车消费潜力，按照省政府办公厅《关于切实做好灾后促消费工作的通知》和市政府《关于印发洛阳市灾后促消费工作方案的通知》要求，我市将投放4000万元资金开展汽车消费补贴活动。其中，3800万元用于个人购车补贴，50万元用于洛阳以外地区宣传推广奖补，150万元作为汽车展会奖励资金。

　　补贴范围

　　自2021年9月26日起，在洛阳市注册且在商务部门备案的汽车销售企业购买新车(含新能源汽车)，开具机动车销售统一发票并在洛阳市办理入户登记手续的个人消费者(购车时间以开具机动车销售统一发票时间为准)。

　　有以下情况之一的不列入本次补贴范围——

　　1.党政机关、企事业单位购买新车的；

　　2.在2021年9月26日前已经开具机动车销售统一发票，在活动公告发布后更换或重新开具发票的；

　　3.购买摩托车、三轮车、四轮低速电动汽车、农用车的。

　　4.购买价税合计30万元以上新车的。

　　5.购买二手车的。

　　补贴时间

　　2021年9月26日起至补贴资金发放完毕为止，补贴申请时间最晚至2021年12月31日24时。(购车补贴申报页面预计将于10月18日上线)

　　补贴形式

　　市财政将安排3800万元专项资金，通过洛阳银行对在活动期间购买新车的个人消费者以事后补贴的形式发放至个人，先到先得，发完即止。

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[ 责任编辑：崔利利 ]
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