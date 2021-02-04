洛阳新一轮商贸电子消费券发放细则来了

记者12日从洛阳市商务局获悉，为帮助全市商贸企业尽快消除前期汛情叠加疫情的不利影响，促进全市消费市场复苏，洛阳市将于近期发放新一轮商贸电子消费券。

记者12日从洛阳市商务局获悉，为帮助全市商贸企业尽快消除前期汛情叠加疫情的不利影响，促进全市消费市场复苏，洛阳市将于近期发放新一轮商贸电子消费券。 记者12日从洛阳市商务局获悉，为帮助全市商贸企业尽快消除前期汛情叠加疫情的不利影响，促进全市消费市场复苏，洛阳市将于近期发放新一轮商贸电子消费券。 消费券类别 本轮商贸电子消费券发放额度为720万元人民币，消费券按使用领域分为购物消费券和餐饮住宿消费券。其中，购物消费券面向购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、便利店等企业，餐饮住宿消费券面向餐饮、住宿企业。 发放计划及核销时间 第一期：2021年10月16日发放500万元商贸电子消费券(不含企业配赠)，共计22万张。其中购物消费券150万元，共计发放7.5万张20元券；餐饮住宿消费券350万元，共计发放14.5万张，其中20元券12.5万张、50元券2万张。核销截止时间为2021年11月14日24：00。 第二期：2021年11月20日将上期结余资金和剩余220万元用作发放商贸电子消费券(不含企业配赠)，核销截止时间为2021年12月26日24：00。 发放方式 我市本轮商贸电子消费券计划依托支付宝平台发放，适用于支持支付宝支付方式的购物中心、百货店、大卖场、连锁超市、住宿、餐饮等线下实体商家。 领取方式 第一步：消费者可通过支付宝首页进入活动专区进行领取，先领先得，领完为止。 第二步：消费者领取的购物消费券、餐饮住宿消费券自动存入支付宝“卡包”，在参与活动的商家付款时，只要达到满减额度，便自动调取扣减。 领取规则 消费券在投放日限时限额发放，所有在洛人员(包括外地来洛人员)的支付宝实名认证用户均可申领，先到先得，领完为止。 使用规则 (一)消费券领取成功后即可使用，消费时使用平台核销，每次消费只能使用一张消费券，不可叠加使用，不可跨领域使用。 (二)购物消费券：消费满100元可使用一张20元券。 (三)餐饮住宿消费券：消费满80元可使用一张20元券，消费满150元可使用一张50元券。 (四)消费者在线下活动商家消费时，若消费行为满足消费券使用规则，可选择使用消费券抵扣相应金额，参与活动商家不得以任何理由不予兑现。 (五)消费券发放期间，市商务局将组织全市重点商贸企业开展周末欢乐购、商圈巨惠购、寻味古都等主题促销活动。政府消费券可与商家优惠叠加使用。 (六)消费券逾期未使用则自动作废。 (七)消费券不可提现，不可售卖。 (八)在消费券有效期内使用消费券的订单发生全额退款时，消费券可再次使用，退款后消费券有效使用期不变，仍为原定结束时间。如超出有效期或者订单部分退款，消费券无法再次使用。（记者 李迎博 通讯员 刘朋辉）