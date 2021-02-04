洛阳移动开通首批700M 5G基站！移动5G网络十一月底覆盖洛阳市乡镇以上城区

10月12日，洛阳移动在洛宁县上戈镇正式开通上戈、上戈杏树园首批2个700M 5G基站，让这里的乡亲们用上了河南省首批低频700M 5G信号，正式过上了5G新生活。

10月12日，洛阳移动在洛宁县上戈镇正式开通上戈、上戈杏树园首批2个700M 5G基站，让这里的乡亲们用上了河南省首批低频700M 5G信号，正式过上了5G新生活。

上戈被誉为“中原苹果第一乡”，近年来，以苹果文化为主题，先后建成集乡村观光、农事体验、休闲度假、运动健身、文化科普于一体的“金果小镇”。为赋能当地新兴经济发展，洛阳移动率先在上戈“苹果节”期间开通2个700M 5G基站。

基站试开通后，经过现场测试，有效覆盖半径可达4公里，下行速率约为280Mbps，上行速率约为160Mbps，较好的满足国庆假期果农直播和游客高速上网的需求。

5G覆盖果园，王成亮兴奋地展示自家红富士苹果

果香也怕巷子深，王成亮展示自己苹果荣获的大奖

5G网络覆盖果园后，网红直播到果园帮助销售

在上戈镇庙洼村王成亮的果园，3个网红在果园搭建摊位销售自家的苹果，王成亮兴奋地介绍到，“我们以前销售很辛苦，拉个架子车沿街叫卖，后来有直播带货了，但受网络覆盖限制，只能在家做，现在附近装上了5G基站，在苹果树下就能开直播，更有现场感，直播信号很清晰，很流畅。”

“5G网络开通后，一个基站可覆盖方圆4公里范围，果农在田间地头就能干好直播带货的“新农活”，解决了过去信号弱、覆盖有死角、网速较慢，对产业、营销制约大的痛点。当地苹果种植企业和果农不仅可以拓展线上销售渠道，宣传知名农产品品牌，而且有力满足了智慧果园生产管理的需求”。上戈镇镇长乔林峰说。

在上戈，5G网络覆盖到位后，直播带苹果成为果农的“新农活”，吸引了多方关注为支持当地果农种植和销售，洛宁移动总经理白翔介绍，洛宁移动今年计划完成5G基站建设62个、完成投资1110万元，计划于2021年11月底前完成乡镇以上连续覆盖、农村热点区域覆盖。

700M基站开启洛阳市5G网络又一里程碑事件

“700M频段”原属于中国广电网络，与其它5G频段相比，具有覆盖广、损耗低、绕射强等优势，被业内称为“5G的黄金频段”。去年，中国移动和中国广电网络达成共建共享5G网络合作，双方通过700MHz网络与移动2.6GHz网络混合组网，在覆盖与容量上优势互补，从而可快速、低成本地部署连续覆盖的高性能的5G网络，实现城市的深度覆盖和农村的广覆盖，满足未来各种需要广域覆盖的2C和2B业务需求。

2019年以来，洛阳移动主动承担起“网络强市、数字洛阳、智慧社会”主力军重任,建成5G基站2713个，覆盖县城区以上地区，并成功打造5G智慧龙门、中信重工5G智慧云工厂、伊电集团无人驾驶工艺车辆、医院5G+远程会诊、洛阳市实验小学5G+全息智慧教室等行业标杆，有力促进了产业提质和新基建提级,在全省乃至全国取得了明显的创新成效，为洛阳响应国家新基建战略，叫响了“洛阳5G品牌”。

采用700M Hz组网能够极大降低建网和运营成本，与现有的5G网络相比，可使用更少的基站数量达到相同的信号覆盖面积，大幅降低5G网络建设成本，在个人客户服务及垂直行业服务领域也具有独特的高质量覆盖优势。

已经开通的上戈基站、上戈杏树园基站覆盖半径为5G 2.6G频段的两倍以上，在覆盖范围提升的同时，天面系统功耗与2.6G频段相比减少约60%，有力的践行了降本增效、节能减排的目标。

洛阳移动5G向城市深度覆盖和农村广覆盖延伸

首批700M 5G基站的开通，代表着洛阳市移动5G网络正式大规模向农村延伸。

洛阳移动网络部经理李伟表示，依靠700MHz频段远距离覆盖优势，洛阳移动今年计划投资1.23亿、建设700M基站707个，争取在11月底前完成，完成后将实现我市全部乡镇5G网络覆盖；实现境内连霍等高速连续覆盖，实现洛阳市3A级以上景区覆盖。为乡村振兴插上“智慧的翅膀”，为数字洛阳建设和乡村振兴注入新动能。(沈会阳)⑧