汽车、家电、餐饮住宿、成品油……一大波“真金白银”补贴要来了

12日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，为深入贯彻执行省、市关于灾后重建和保民生、促消费、稳增长的决策部署，尽快消除前期汛情叠加疫情对我市消费增长的不利影响，洛阳市出台《洛阳市商贸灾后促消费实施方案》，将在全市范围内开展商贸领域灾后促消费活动，在汽车、家电销售、餐饮住宿、成品油等领域发放总额不低于7000万元“真金白银”资金补贴，进一步激活消费活力，促进消费回补。

12日，洛报融媒记者从洛阳市商务局获悉，为深入贯彻执行省、市关于灾后重建和保民生、促消费、稳增长的决策部署，尽快消除前期汛情叠加疫情对我市消费增长的不利影响，洛阳市出台《洛阳市商贸灾后促消费实施方案》，将在全市范围内开展商贸领域灾后促消费活动，在汽车、家电销售、餐饮住宿、成品油等领域发放总额不低于7000万元“真金白银”资金补贴，进一步激活消费活力，促进消费回补。

汽车领域

个人购车有补贴

据悉，市财政将安排3800万元专项资金，对自2021年9月26日起在我市注册且在商务部门备案的汽车销售企业购买新车，开具机动车销售统一发票并在洛办理入户登记手续的个人消费者，通过洛阳银行对其发放事后补贴。按照申报和审核通过的先后顺序予以发放，先到先得，发完即止。

具体补贴标准如下：

燃油车补贴——对活动期间消费者购买新车(燃油车)，每辆按价税合计金额区间分别补助2000元、3000元、4000元。

新能源汽车补贴——对活动期间消费者购买新车(新能源汽车)，每辆按价税合计金额区间分别补助3000元、4000元、5000元。

以旧换新补贴——对活动期间消费者将名下2021年9月26日前注册登记车辆出售后购买新车，或通过洛阳本地报废汽车拆解企业报废并购买新车，所购新车每辆统一补助5000元。

提醒：以上补贴不能重复享受。

洛阳以外地区宣传推广有奖补

对2021年9月26日-12月31日期间我市汽车销售企业，在洛阳以外地区宣传推广本次汽车促消费活动产生的宣传推广费用，按照不超过20%比例进行奖补，单个企业最高不超过10万元。

汽车展会有奖励

对2021年9月26日-12月31日期间，展销面积超5000平方米的汽车展销活动举办方给予差异化补贴，单个展会项目以及单个企业补贴金额不超过50万元。奖励资金不足情况下，按照各企业应奖励资金比例进行分配。

其中，室内展出面积5000平方米以上的，每平方米补助30元；室外展出面积5000平方米以上的，每平方米补助20元。