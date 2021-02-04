《重阳奇妙游》明晚播出 洛阳文化地标将实景亮相

明晚，2021河南卫视“中国节日”系列收官之作《重阳奇妙游》将开播。洛报融媒记者从河南广电全媒体营销策划中心获悉，此次节目除了让观众沉浸式体验宋韵风雅，还将带网友梦回唐朝，洛阳文化地标也将在节目中实景亮相。

明晚，2021河南卫视“中国节日”系列收官之作《重阳奇妙游》将开播。记者从河南广电全媒体营销策划中心获悉，此次节目除了让观众沉浸式体验宋韵风雅，还将带网友梦回唐朝，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆等文化地标也将在节目中亮相。

《重阳奇妙游》总导演钱林林介绍，重阳节有登高祈福、祭祖赏菊等习俗，九九重阳，有长长久久的隐喻。此次节目中，创作团队将继续延续“网剧+网综”的编排方式，用“唐小玖”这个新的剧情人物，穿越到不同历史时期，来展现重阳节习俗的演变。

作为2021年“奇妙游”系列收官之作，《重阳奇妙游》将秉持“中国节日”系列对视听美学的极致化追求，用年轻人的视角，突出当代老人“老有所乐”的生活状态，用故事打动观众，传递精神文化力量。

在节目《逍遥》中，“李白”将会起舞拂长剑，带观众穿越千年，领略“诗仙”眼中的大唐盛世。隋唐洛阳城国家遗址公园等洛阳文化地标，也将在节目中实景亮相。

让我们明晚锁定河南卫视，一起感受《重阳奇妙游》带来的视听文化盛宴吧！(记者 仝景菁 实习生 杨颍静)