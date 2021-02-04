好消息！牡丹籽油将有国家标准“通行证”

今天，记者从洛阳市林业部门获悉，由洛阳重点参与的牡丹籽油国家标准制定，被正式纳入国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准的602项国家标准和1项国家标准修改单名单。

今天，记者从洛阳市林业部门获悉，由洛阳重点参与的牡丹籽油国家标准制定，被正式纳入国家市场监督管理总局、国家标准化管理委员会批准的602项国家标准和1项国家标准修改单名单。

这意味着未来牡丹籽油走向更大市场将有国家标准“通行证”。牡丹籽油国家标准近期发布后，将于2022年5月1日实施，将成为油用牡丹产业发展的引领性政策标准。

牡丹是洛阳的城市名片。刚刚闭幕的市第十二次党代会明确提出，要打好“国花牡丹”牌，拉长牡丹产业链条，持续叫响“洛阳牡丹甲天下”品牌。

洛阳市林业局负责人表示，标准是创新力的凝聚，也是产品质量和市场话语权的体现。即将发布的牡丹籽油国家标准将对牡丹籽油的质量要求、检验方法、检验规则、标签、包装、储存、运输和销售等进行全面规定，为油用牡丹产业健康长足发展提供重大政策利好。

牡丹籽油是营养最均衡的植物油之一，其不饱和脂肪酸含量90%以上，α-亚麻酸含量超过40%，堪称“液体黄金”。随着健康中国建设的持续深入，牡丹籽油具有广阔的市场空间。早在2011年，牡丹籽油被国家列入新资源食品名录，此后，牡丹籽油被允许作为食品或食品原料使用。彼时，洛阳油用牡丹产业开始起步。到2014年，国家出台关于加快木本油料产业发展的意见，基于维护国家粮油安全的战略高度，将油用牡丹纳入木本油料体系，推动洛阳油用牡丹产业迅速发展。