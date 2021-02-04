浦东文化艺术节闭幕大戏 洛阳两名音乐人参与制作

昨晚，原创舞剧《清弦行语》在上海东方艺术中心歌剧厅顺利演出，为2021浦东文化艺术节画上圆满的句号。这场演出的幕后，有咱两名洛阳人参与音乐制作。

昨晚，原创舞剧《清弦行语》在上海东方艺术中心歌剧厅顺利演出，为2021浦东文化艺术节画上圆满的句号。这场演出的幕后，有咱两名洛阳人参与音乐制作。

2021浦东文化艺术节从7月5日开幕至昨晚闭幕，先后邀请400多个专业院团、社会机构等打造了一场精彩的文艺盛宴。作为此次艺术节的闭幕大戏，《清弦行语》以浦东派琵琶演奏者为人物原型改编创作，讲述了主人公出身杏林、初遇琵琶、拜师学艺、历经乱世、重拾琵琶的人生历程。

《清弦行语》部分演职人员合影，左四为李曈，左五为丁南

洛阳爱乐乐团团长丁南和洛阳爱乐乐团艺术总监、河南理工大学青年教师李曈参与《清弦行语》中第三幕《老弦》、第四幕《缠弦》和《终曲》音乐制作。

今天上午，丁南在接受洛报融媒记者采访时介绍，今年4月初，《清弦行语》导演张时瑞专程从上海飞到洛阳，找到他和李曈，邀请他们创作该剧重要的第三幕、第四幕和终曲的音乐。由于时间紧迫，他们开始利用业余时间加紧创作。为了创作出契合剧情的一流音乐，他们常常通宵达旦、废寝忘食。经过反复修改，才最终敲定满意的作品。

当昨晚90分钟的演出接近尾声时，丁南的小提琴独奏响起，演员用现代人的视角参观博物馆，回顾浦东派琵琶的历代传人，悠扬、富有情感的小提琴音乐唤起了现场观众的感动和共鸣。(洛报融媒记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 李安宁 文/图)