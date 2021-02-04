洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

浦东文化艺术节闭幕大戏 洛阳两名音乐人参与制作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 13:22

　　昨晚，原创舞剧《清弦行语》在上海东方艺术中心歌剧厅顺利演出，为2021浦东文化艺术节画上圆满的句号。这场演出的幕后，有咱两名洛阳人参与音乐制作。

　　2021浦东文化艺术节从7月5日开幕至昨晚闭幕，先后邀请400多个专业院团、社会机构等打造了一场精彩的文艺盛宴。作为此次艺术节的闭幕大戏，《清弦行语》以浦东派琵琶演奏者为人物原型改编创作，讲述了主人公出身杏林、初遇琵琶、拜师学艺、历经乱世、重拾琵琶的人生历程。

《清弦行语》部分演职人员合影，左四为李曈，左五为丁南

　　洛阳爱乐乐团团长丁南和洛阳爱乐乐团艺术总监、河南理工大学青年教师李曈参与《清弦行语》中第三幕《老弦》、第四幕《缠弦》和《终曲》音乐制作。

　　今天上午，丁南在接受洛报融媒记者采访时介绍，今年4月初，《清弦行语》导演张时瑞专程从上海飞到洛阳，找到他和李曈，邀请他们创作该剧重要的第三幕、第四幕和终曲的音乐。由于时间紧迫，他们开始利用业余时间加紧创作。为了创作出契合剧情的一流音乐，他们常常通宵达旦、废寝忘食。经过反复修改，才最终敲定满意的作品。

　　当昨晚90分钟的演出接近尾声时，丁南的小提琴独奏响起，演员用现代人的视角参观博物馆，回顾浦东派琵琶的历代传人，悠扬、富有情感的小提琴音乐唤起了现场观众的感动和共鸣。(洛报融媒记者 仝景菁 实习生 杨颍静 通讯员 李安宁 文/图)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    洛阳文化旅游职业学院...
    洛河边惊现黑天鹅【组图】
    欢聚迎重阳 浓浓敬老情...
    城市档案：“服役”34...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    西藏风光

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605