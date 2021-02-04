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洛阳住房公积金管理部门：力推贴息贷 降低个贷率 支持青年人才安家落户
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 08:40

　　11日，市住房公积金管理中心召开会议，总结今年前三季度情况，部署第四季度工作，提出围绕青年友好型城市建设目标，不断加大对青年人才、刚需家庭、新市民在洛安家落户的支持力度。

　　记者从会上得知，前三季度，全市归集公积金58.14亿元，同比增长7.32%；为10486名职工发放个贷资金41.43亿元，同比增长9.40%。

　　该中心相关负责人表示，主要业务指标增长，主要得益于两个方面：一方面，有效开源，新增开户单位897个、缴存职工1.12万名，新增灵活就业缴存人员2198名。另一方面，个人住房公积金转商业贴息贷款的实施缓解了压力。今年1月，我市个贷率达到98.07%，随即，市住房公积金管理中心启动风险预警措施，实施贷款轮候并推进贴息贷款工作。记者注意到，截至9月末，我市通过银行为676名缴存职工发放2.55亿元贴息贷款，使个贷率下降到97.27%。

　　围绕建设青年友好型城市，服务青年人才在洛安家落户，市住房公积金管理中心将通过“持续开源+政策调整+服务提升”等方式予以支持。

　　确保财政全供人员住房公积金及时拨付，拓展民办学校、医疗机构等非公企业建制；与社保等部门建立信息联动，对尚未建缴的单位实施划片管理；制订“一企一策”方案，推动企业灵活建制；与相关部门联合举办民营经济人士研修班，向企业管理者宣传公积金政策……该中心将紧盯“规上企业、重点项目”重要扩面资源，持续推进新市民群体公积金扩面工作，不断完善灵活就业人员扩面建缴机制。

　　会议要求，形成“清单式”企业服务目录；进一步丰富线上业务办理渠道与内容，争取年底前单位业务100%网上可办、个人业务90%网上可办；持续深入推进贴息贷款工作，加大贷款受理和发放力度，尽量缩短贷款排队轮候时间。(记者 赵硕)
[ 责任编辑：席倩倩 ]
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