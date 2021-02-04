洛阳农林科学院积极开展农林科技下乡活动 培养乡村科技骨干

“红薯地里有不少虫，您快来看看这是啥虫呀！”10日上午，伊川县植保站副站长王小梅拨通洛阳农林科学院植物保护所所长段爱菊的电话，声音里满是焦急。

专家到甘薯地实地查看

“红薯地里有不少虫，您快来看看这是啥虫呀！”10日上午，伊川县植保站副站长王小梅拨通洛阳农林科学院植物保护所所长段爱菊的电话，声音里满是焦急。

原来，当地甘薯临近丰收，伊川县理想种植农民专业合作社负责人亓灵安却发现地里出现了一种不知名的虫子。这种虫子不仅取食甘薯叶造成光杆，还取食收获后的薯块，严重影响甘薯卖相。

接到电话，段爱菊和几名同事当即驾车前往伊川，在实地查看后，确认这种虫子为斜纹夜蛾的幼虫。他们建议，对临近收获的甘薯不再用药防治，在收获时及时装箱，以免幼虫混入箱内危害鲜薯，影响销售；对收获较晚的甘薯及时喷药，以免虫害影响薯块膨大，并给出了具体用药方案。得到了专家的指导，亓灵安脸上的愁容渐渐消散。他说，不仅要自己学习，还要将虫害防治方法传授给更多人。

自“万人助万企”活动开展以来，洛阳农林科学院积极开展农林科技下乡活动，深入开展“五个一百”活动，即选派100名科技人员、对接100个村、帮助100个农业经营主体、建设100个示范基地、转化100项科技成果。

截至目前，洛阳农林科学院建立科技示范基地111个，举办科技培训、科技讲座200余场，培训农民8000余人次；同时成立了沟域经济研究所，对8类13种农林作物开展富硒研究，助力我市富硒产业发展。

洛阳农林科学院科技人员深入基层，走进田间地头，采取点对点、面对面的服务方式，服务企业、服务合作社、服务家庭农场、服务农民群众，把现代管理理念和实用技术直接送到企业和农民家中，为乡村培养了一批观念新、技术强、留得住的乡土科技骨干。（记者 郭飞飞 通讯员 邓卫国 潘永 文/图）