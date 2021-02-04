羿射九日与羲和浴日（上古神话与洛阳）

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

在文字记载出现以前，上古史是与神话传说纠缠在一起的：大禹治水、愚公移山、夸父逐日、女娲补天……溯源华夏文明，这也是一座座绕不过去的“高山”。

对上古史的解读，人们一向见仁见智。作为“最早的中国”，洛阳又与这些神话有着怎样的渊源？

羿射九日的传说

“很久很久以前，天上有十个太阳，烤得大地寸草不生，人们苦不堪言。于是，人们请来一个叫羿的神箭手，射落了九个太阳……”在上古神话中，羿射九日的故事并不复杂，很适合讲给小孩子听。

不过，天上真的出现过十个太阳吗？

成书于西汉初年的《淮南子》，对羿射九日的故事有详细记载：“逮至尧之时，十日并出，焦禾稼，杀草木，而民无所食……”除了天上十日并出，地上还有凿齿、修蛇等猛兽出没，眼看百姓都活不下去了，怎么办？

正苦恼时，尧想到了一个人，就是善射的羿。在尧的安排下，羿“上射十日”，下诛怪兽，使大地恢复生机。百姓高兴极了，拥戴尧为天子。

在《淮南子》之前，战国人屈原在《楚辞·天问》中也提到了羿，说：“羿焉彃(bì)日？乌焉解羽？”东汉人王逸根据《淮南子》将其解释为，尧时十日并出，草木焦枯，尧命羿射十日，中其九日。日中九乌皆死，堕其羽翼，故留其一日也。

当时十日并出，羿射落九日，还在天上留了一个，这个容易理解，可为什么要说是“九乌皆死”呢？

原来，这里的乌指三足乌，也称金乌。东汉学者王充在《论衡》中说：“日中有三足乌，月中有兔、蟾蜍。”曹魏时期，学者张揖在《广雅》中也说：“日中有金乌。”古人常以金乌指代太阳，就像以蟾蜍指代月亮一样。

早在战国时期，羿射九日的故事就开始流传，而它更早的源头，是在《山海经·大荒经》中。

《山海经》因多记载“怪力乱神”之言，曾长期被视为不解之谜。如今越来越多的学者认识到，它其实是古人对山川地理、天文历法等的生动写照。如《失落的天书》作者刘宗迪认为，《山海经》中的《大荒经》就是“写照历法岁时的时间之书”。

今年32岁的“神都俗人”杨官朋在bilibili网站(简称B站)讲上古史，他考证后认为，《大荒经》描述的内容发生在洛阳盆地。

如果羿射九日与天文历法有关，那么，《大荒经》中又是如何记载的？

羲和浴日的故事

《大荒经》中没有直接记载羿射九日，而是描述了羲和为太阳洗澡的画面：“东南海之外，甘水之间，有羲和之国。有女子名曰羲和，方日浴于甘渊。羲和者，帝俊之妻，生十日。”

羲和是帝俊的妻子，生有十个太阳，并在甘水中为它们洗澡，这个神话称为羲和浴日。高大的扶桑树是太阳们的居所，洗完澡，它们就乖乖地回到树上，九个栖息在较低的树枝上，一个栖息在较高的树枝上，等着到天上值班。

本来，十个太阳按照约定，轮流驾着三足乌东升西落，“一日方至，一日方出”，工作不累，也不会出什么岔子。有一天，不知怎么搞的，它们竟然一起出现在了天上。

十日并出是个奇观，百姓却无心欣赏，因为大地被炙烤得寸草不生。后来，幸亏“羿射九日，落为沃焦”，天上只留下一个太阳，人们的生活才恢复正常。

射落九日后，羿就成了人们心目中的英雄。不过，屈原在《楚辞·天问》中提到，这位神箭手到人间除猛兽时，还曾射瞎河伯，并抢了河伯的妻子雒嫔。在上古神话中，雒嫔也被称为洛神。

唐宋之后，羿射九日也被称为后羿射日。事实上，后羿和羿并非同一个人。

古本《竹书纪年》中记载：“太康居斟鄩，羿亦居之，桀又居之。”这里的羿是后羿，他没有射过太阳，只是当过夏王朝的国君，并留下了后羿代夏的典故。

夏都斟鄩地处伊洛平原，在今偃师二里头村一带。夏启死后，其子太康继位，将都城迁到这里，自己却不理朝政，时常到洛水南岸打猎，并数月不归，引起夏民的怨愤。

后羿是有穷氏的首领，他见太康无道，便将其赶走，后来自己当了国君，仍定都斟鄩。他和神箭手羿一样善射，最终却被亲信寒浞(zhuó)杀死，也是可叹。

历史上，说到后羿代夏，人们会想到太康失国；神话中，羿射九日对应的则是嫦娥奔月。

与羲和浴日一样，《大荒经》中也描述了常羲给月亮洗澡的画面：“有女子方浴月。帝俊妻常羲，生月十有二，此始浴之。”

原来，日月就是这样“诞生”的。它们的母亲又是什么身份呢？

神话与天文历法

《大荒经》是述图之作，也就是“看图说画”，羲和浴日、常羲浴月都是其中的画面。

抛开神话的外衣，其实羲和、常羲的身份很明确，就是古代掌管天文历法的人。

《尚书·尧典》中记载，帝尧曾命羲和，“钦若昊天，历象日月星辰，敬授人时”。在这里，羲和不是一个人，而是指羲、和这两个部族。他们肩负着制定历法的重任，因此要对日月星辰进行观测。

在《大荒经》中，羲和是十日之母，掌管着太阳的东升西落。《广雅》中称羲和为“日御”，相当于为太阳驾车的人。这项工作太过重要，羲和一旦失职，就会造成四时失序，引起天下大乱。

那么，羲和究竟会不会失职？答案是肯定的。

比如，有人认为，所谓十日并出，并非天上真的出了十个太阳，而是羲和失职造成了历法混乱。结果，地上“焦禾稼，杀草木”，猛兽横行，民不聊生。随后，尧命羿射九日，其实就是整顿历法，使天下恢复秩序。

在《尚书·夏书》中，记载了夏王朝的一次羲和失职事件。当时帝仲康在位，羲和沉湎于饮酒作乐，不好好观测天象，结果导致“废时乱日”，连日食发生也没察觉，弄得人们惊慌失措。仲康大怒，还命胤侯前去征伐羲和。

历代学者对“羲和生十日”多有解读，有人认为，这里的“十日”并非十个太阳，而是代表以干支纪日，即甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸(guǐ)这“十干”。

同理，常羲“生月十有二”，也不是生了十二个月亮，而是代表以地支纪月，即子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥这“十二支”。

也就是说，《大荒经》中的日月“诞生”神话，其实标志着用天干地支纪时的历法的“诞生”。因此，《吕氏春秋》中有“羲和作占日，尚仪(即常羲)作占月”的记载，羲和与常羲都是掌管天文历法的人。

关于羿射九日的神话，你又有哪些看法呢？(首席记者 张广英)