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“三变”改革激活力——六论扎扎实实把乡村振兴抓起来
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 08:29

　　一场深刻变革，正在河洛乡村拉开大幕。

　　从全市乡村振兴工作会议，到刚刚闭幕的市第十二次党代会，作为推动乡村振兴的“五大抓手”之一，以“三变”改革为抓手激发乡村活力被反复提及。资源变资产、资金变股金、农民变股东，让农村闲置的资源活起来、分散的资金聚起来、增收的产业强起来、群众的日子富起来。这样的改革，怎能让人不爱！

　　“三变”改革，内涵是“股”，关键是“变”，重点是产业，为的是激发发展活力，增加农民财产性收入。长期以来，农民致富难就难在农村资源分散、资金分散、农民分散，资源、资产、资金未能盘活，难以“钱生钱”。以“股”为纽带，通过“股份制合作”等形式，在“耕者有其田”的基础上实现“耕者有其股”，推动农村改革由过去分田到户的“裂变”，转向农户与规模经营主体“联产联业”“联股联心”的“聚变”，就能有效激活市场、激活主体、激活要素，让农民增收可持续。

　　机制不改，乡村不活。河南长垣以“三块地改革”为引领，加快集体土地入市，腾退宅基地，把“死资源”变成了“活资产”；浙江嘉兴探索小农户融入现代农业园区带动增收，通过土地流转集中开发，集聚了一大批现代农业项目，让农民获得了土地租金、务工薪金、分红股金等多重收益……实践证明，抓好“三变”改革，就是抓住了农村改革的“牛鼻子”，必将牵一发而动全身，唤醒沉睡的土地。

　　“过去望山就是山，看水就是水；现在山就是股份，水就是财富，人人都有份，浑身都是劲。”有人曾形容一些地方“三变”改革前后的巨变。破除体制机制弊端，以加快农用地等“三块地”改革为突破口，以农村产权制度改革为重点，推进实现“三变”改革，同时积极探索农村集体土地入市、宅基地等重点领域、重点环节试点改革，乡村振兴就一定会迸发出更大的活力！（洛平）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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