洛阳市政协召开常委会议

昨日，市政协召开十三届二十次常委会议。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。

昨日，市政协召开十三届二十次常委会议。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。

会议传达学习了习近平总书记关于乡村振兴重要论述及我市有关会议精神，传达学习了全国政协和我省近期重要会议精神、市第十二次党代会精神。

会议听取了市政府关于我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、着力促进乡村产业振兴工作情况的通报，听取了市政协农业和农村委员会相关调研情况汇报，六位委员就如何推进乡村产业振兴进行了专题发言。会议还观看了我市推动乡村振兴工作专题片，并邀请专家围绕乡村振兴战略与洛阳乡村产业发展作专题辅导报告。

会议强调，要迅速掀起认真学习宣传贯彻市第十二次党代会精神热潮，把思想和行动统一到市党代会的重要决策部署上来，准确领会把握主要精神，搞好宣讲谋划落实工作，创新引领专门协商机构建设，切实用市党代会精神推动工作落到实处。要切实把助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政协履职的重要任务，紧扣乡村振兴重点工作建言献策，坚持问题导向开展民主监督，着眼乡村振兴加强引导增进共识，为促进乡村产业振兴增活力、添助力、强动力。要持续深入加强政协系统党的建设，把政协系统党的建设作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，推进全面从严治党向纵深发展，以党的建设高质量开创各项工作新局面。

王军、王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、任丽君、张伊民参加会议。(记者 李三旺 通讯员 冯波)