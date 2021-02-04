洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

洛阳市政协召开常委会议

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 08:27

　　昨日，市政协召开十三届二十次常委会议。市政协主席杨炳旭主持会议并讲话。

　　会议传达学习了习近平总书记关于乡村振兴重要论述及我市有关会议精神，传达学习了全国政协和我省近期重要会议精神、市第十二次党代会精神。

　　会议听取了市政府关于我市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、着力促进乡村产业振兴工作情况的通报，听取了市政协农业和农村委员会相关调研情况汇报，六位委员就如何推进乡村产业振兴进行了专题发言。会议还观看了我市推动乡村振兴工作专题片，并邀请专家围绕乡村振兴战略与洛阳乡村产业发展作专题辅导报告。

　　会议强调，要迅速掀起认真学习宣传贯彻市第十二次党代会精神热潮，把思想和行动统一到市党代会的重要决策部署上来，准确领会把握主要精神，搞好宣讲谋划落实工作，创新引领专门协商机构建设，切实用市党代会精神推动工作落到实处。要切实把助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接作为政协履职的重要任务，紧扣乡村振兴重点工作建言献策，坚持问题导向开展民主监督，着眼乡村振兴加强引导增进共识，为促进乡村产业振兴增活力、添助力、强动力。要持续深入加强政协系统党的建设，把政协系统党的建设作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的实际行动，推进全面从严治党向纵深发展，以党的建设高质量开创各项工作新局面。

　　王军、王敬林、陈淑欣、肖宏滨、安石柱、程相朝、曾丹梅、任丽君、张伊民参加会议。(记者 李三旺 通讯员 冯波)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·假期第一天 蘸着酱料吃螃蟹 给美味假期开个头
  • ·76岁的他，总觉得胸闷气短 医生：是低气压导致的
  • ·心血管疾病无关年龄 别做这些“伤心”事
    		•
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
    洛阳市及周边这些高峰，是您登高望远的好去处
        在我国，人们对于挺拔的山峰，总有一种情愫。
  • ·洛阳的秋，也有粉红“少女心”
  • ·宜阳这几个地方，适合不喜欢热门景点的您
  • ·梦回大唐神都 邂逅最美中轴线
    		•  
    百姓呼声
  • · 第四届世界古都论坛定于2022年4月举办
  • · 2022年洛阳中考体育分值会提高？官方回应
    • 精彩图片
    洛阳文化旅游职业学院...
    洛河边惊现黑天鹅【组图】
    欢聚迎重阳 浓浓敬老情...
    城市档案：“服役”34...
    精彩热帖

    看花镜奇花异草

    西藏风光

    王城秋菊争艳

    金山岭长城
    /秋蝶
    /我们的孩子
    /牛首山弘觉寺
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605