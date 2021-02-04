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市人大常委会主任（扩大）会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.10.12 08:22

　　昨日，市十五届人大常委会第44次主任(扩大)会议召开。市人大常委会主任吴中阳主持会议。

　　会议原则通过了市十五届人大常委会第二十八次会议建议议程和日程安排。会议决定，市十五届人大常委会第二十八次会议于10月12日至13日召开，会期一天半。会议建议议程主要有：传达学习习近平总书记近期重要指示精神及中央、省、市近期重要会议精神；听取和审议《洛阳市水资源条例(草案修改稿)》，市人大常委会关于检查就业促进“一法一条例”贯彻执行情况的报告，市人大常委会关于检查《中华人民共和国红十字会法》贯彻执行情况的报告，市人大常委会关于检查非物质文化遗产“一法两条例”贯彻执行情况的报告，市人大常委会关于检查《洛阳市市区养犬管理规定》贯彻执行情况的报告，市人大常委会关于开展优化营商环境“两条例”执法检查和工作评议情况的报告，关于市十五届人大代表出缺情况的代表资格审查报告(草案)，关于洛阳市优化营商环境工作情况的报告，关于洛阳市2020年度国有资产管理情况综合报告和关于洛阳市2020年金融企业国有资产管理情况的报告，关于洛阳市国有自然资源(资产)管理情况报告，市人民政府关于市十五届人大四次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，市中级人民法院关于市十五届人大四次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告，市人民检察院关于市十五届人大四次会议代表建议、批评和意见办理情况的报告；审议关于市十五届人大常委会第二十五次会议有关专项工作报告审议意见落实情况的报告；对全市优化营商环境工作开展情况进行专题询问；人事任免事项等。会议听取并研究了上述有关事项。

　　会议还审议通过了关于市人大常委会检查《洛阳市集中供热条例》贯彻执行情况的实施方案，审议了关于市人大相关专门委员会督办市十五届人大四次会议代表重点建议办理情况的报告。 (记者 智慧 通讯员 何燕)
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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